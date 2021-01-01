الرئيس السيسي في زيارة رسمية للعاصمة الاذربيجانية "باكو"

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة ، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس السيسي إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

المصدر: روزاليوسف

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