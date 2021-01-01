

الأزهر يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد ويطالب بتوجيه ردّ مناسب لحكومتي هاتين الدَّولتين رداً على حرق "المصحف".. الأزهر يدعو لمقاطعة منتجات هولندا والسويد ويطالب بتوجيه ردّ مناسب لحكومتي هاتين الدَّولتين رداً على حرق "المصحف"..

رداً على إحراق نسخ من القرآن الكريم، دعا شيخ الأزهر الإمام، أحمد الطيب، أمس الأربعاء، إلى مقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية بعد أيام من الواقعة التي تم فيها إحراق وتمزيق نسختين من القرآن الكريم، من جانب ناشطين يمينيين متطرفين في ستوكهولم ولاهاي.



وطالب الطيب الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية وتوجيه "ردّ مناسب لحكومتي هاتين الدَّولتين، بسبب التمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير".



حادثتان منفصلتان

وكانت أولى وقائع التعدي على نسخ القرآن في إطار تظاهرة مرخصة من جانب الشرطة السويدية أمام السفارة التركية في ستوكهولم، حيث أحرق السويدي الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان السبت نسخة من المصحف.

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كما تم تصوير قيادي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي يوم الأحد الماضي وهو يمزّق صفحات نسخة من المصحف قبل أن يدوسها برجليه. وأعلن التلفزيون الهولندي العام "إن أو أس" أنّ الشرطة المحلية منعته من إحراق المصحف.وأثارت هاتان الحادثتان موجة إدانات شديدة من جانب الدول العربية وأنقرة ودول إسلامية عديدة وتسببت بتظاهرات في العراق وسوريا وباكستان وأفغانستان.واستنكرت ستوكهولم ما وصفته بأنه "عمل لا ينم عن أدنى احترام" وعبرت عن تعاطفها مع المسلمين، وأكدت أن الدستور السويدي لا يسمح بمنع هذا النوع من التصرفات.لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة غضب تركيا المصممة أكثر من أي وقت مضى على عرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ السويد لم يعد بإمكانها الاعتماد على دعم تركيا للانضمام إلى الناتو، كما استدعت وزارة الخارجية التركية سفير هولندا في أنقرة للاحتجاج.