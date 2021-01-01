أمين الفتوى يجيب .. هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيئة على الفقراء وبدون تسوية؟



الشيخ عبد الله العجمي الشيخ عبد الله العجمي

أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول: “هل يجوز توزيع لحم العقيقة نيئة على الفقراء وبدون تسوية؟”.



وأجاب العجمي، قائلًا إن الأصل في العقيقة الذبح والطبخ، والأفضل هو توزيعها على الفقراء غير مطبوخة؛ لكونهم حال دعوتهم قد لا يحضرون الفقراء ولكن يحضر أهل الغنى والفقراء لا يأتون فإذا ما أعطيتهم لحوما ليست مطبوخة فهذا يكون أفضل بالنسبة إليهم لأن كل إنسان له ظروفه وأحواله.



هل يجوز توزيع مال أو لحوم بدلا من ذبح العقيقة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى".

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وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال “هل العقيقة واجبة أم يجوز إخراج أموال بدلا منها؟”، أن من كان لديه إمكانية لعمل عقيقة فليفعلها، أما لو لم يكن هناك إمكانية فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.ولفت إلى أن من استطاع عمل العقيقة فليفعلها ولا يخرج مالًا، فإنه بذلك يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وله أجر وثواب على هذه السُنة المؤكدة.