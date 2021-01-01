طبيب يكشف عن تأثير حقن الفيلر بعد 6 أشهر



حقن الفيلر حقن الفيلر

عرض محمد هاني الناظر ، طبيب الأمراض الجلدية، منشورا جديدا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال محمد الناظر، الفيلر بيعيش كتييير مش 6 شهور، ده مثال لواحدة قالوا لها انها تحتاج لحقن فيلر كل 6 شهور لأن مفعول الفيلر بيروح.



وتابع محمد الناظر، وقامت الفتاة بالاستماع إلى الكلام وتطبيقه، واستمرت في حقن فيلر الشفايف كل 6 أشهر، مما أدى إلى تشوه وجهها بشكل كبير.