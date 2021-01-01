من الأكلات والشهية .. طريقة عمل بطاطس فريسكاس



بطاطس فريسكاس بطاطس فريسكاس

تعد البطاطس من الأكلات والشهية التي يعشقها الجميع/ ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل بطاطس فريسكاس.







المقادير:

3 من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب ماء.

2 كوب من الزيت.

طريقة عمل صينية البطاطس الدايت

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طريقة التحضير:تقشر البطاطس وتغسل ويتم تقطيعها إلى أصابع طويلة.نضع الماء في وعاء ويتم وضع أصابع البطاطس به.يوضع الوعاء على النار ويترك لمدة 10 دقائق.تُصفى البطاطس من الماء المغلي وتُترك جانباً.في وعاء نضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر، والكمون والبابريكا، وتقلب جميع المكونات.نُضيف الماء بالتدريج إلى الخليط مع التقليب باستمرار حتى نحصل على عجينة سائلة.نضع أصابع البطاطس بالخليط ويتم تقليبها، وتُوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.نُحضر مقلاة كبيرة الحجم بها الزيت ويترك حتى يسخن جيداً.نٌضيف أصابع البطاطس، وتقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.تُصفى من الزيت وتُرص في طبق التقديم وتقدم إلى جانب أكلاتك المفضلة وبالهناء والشفاء.