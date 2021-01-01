فيديو .. البحوث الفلكية تكشف : هل دخلت مصر حزام الزلازل؟

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هل دخلت مصر حزام الزلازل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المواطن لا يشعر بكل الزلازل، لكن إذا كتب مواطن على السوشيال ميديا أنه شعر بزلزال فإن الجميع ينساق وارئه".

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: "كلما زاد عمق مركز الزلزال كلما زادت الدائرة الجغرافية للشعور به"، موضحا: "زلزال أمس شعر به بعض المواطنين لقرب عمق مركزه بحوالي 54 كيلو".



وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: "مصر ليست داخل حزام الزلازل، ولن تكون داخل حزام الزلازل في الفترة العمرية التي نعيش فيها".

المصدر: elbalad

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