جامعة القاهرة تفتج باب القبول لطلاب الدراسات العليا

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كلية الصيدلة جامعة القاهرة تعلن عدد من الدورات التدريبية لطلاب الماجستير والدكتوراه



اثار القاهرة تعلن نتائج الفصل الدراسى الاول

تربية القاهرة تكشف موعد القبول بالامتحان التحريري للدراسات العليا





تهتم كليات جامعة القاهرة ، لطلاب الدراسات العليا بكافة البرامج سواء الدبلوم او الماجستير والدكتوراه ، بالإضافة إلى تقديم بعض التسهيلات لهم فى الحياة الدراسية .

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ومن جانبه ، أعلنت الدكتور ايمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية ، عن موعد غلق باب القبول بالاستثناء لدرجتى الماجستير و الدكتوراه.وقالت الدكتورة ايمان هريدى ، انه تم غلق باب القبول بالاستثناء لدرجتي الماجستير و الدكتوراه فقط للعام الجامعى 2022-2023 .كما أكدت على أن ، امتحان القبول التحريري سيعقد يوم الاحد 29 من يناير الجارى من الساعة 10 و حتى 11 صباحا ، ثم يليها المقابلة الشخصية للطلاب.وفى نفس السياق ، أعلن الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى 9 فبراير 2023.كما كشف الدكتور عطية الطنطاوي ، أن امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم 14 فبراير 2023 الساعة الثالثة عصرا .وأوضح كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، شروط القبول بالكليةقسم الجغرافيايقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الآداب و التربيةخريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهرخريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانىخريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصادخريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالىخريجى كلية العلومخريجى كلية الآثارخريجى كلية الإعلامخريجى أكاديمية النقل البحرىعلى الجانب الأخر ، أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية صيدلانيات وصيدلة صناعية – عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدليةوذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 ، خلال الفترة من 28/1/2023حتى 25/2/2023كما أوضحت كلية الصيدله جامعة القاهرة ، يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونياً من خلال الرابط التالي: https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspxوذلك على أن يتم اعلان أسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة لاستكمال جميع الاوراقأعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، ظهور نتائج برامج الدراسات العليا بكلية الآثار "الماجستير والدكتوراه"، للعام الدراسي 2022 - 2023، بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج المراحل الدراسية بكل الكليات تباعًا.كما أوضح أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، إن نتائج برامج الدراسات العليا تم اعتمادها من مجلس الكلية وإتاحتها على الموقع الرسمي للكلية، مشيرًا إلى حرص الكلية على الاهتمام بالدراسات العليا بهدف الوصول إلى أبحاث علمية متميزة محليا وإقليميا وعالميا وقابلة للتطبيق وخدمة المجتمع في كافة المجالات والتخصصات.وكان قد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/ 2023، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.وأكد الدكتور محمد الخشت، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات وأسئلة الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.