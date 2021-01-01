وسط الحرب مع موسكو ..اعتقال مسئول أوكراني رفيع تجسس لصالح روسيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن المحققين احتجزوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس وسط الحرب مع موسكو.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال مكتب التحقيقات الحكومي، إن “المسؤول، وهو مقدم في جهاز الأمن الأوكراني الذي انضم إلى العملية، كشف عن مواقع نقاط التفتيش العسكرية وغيرها من المعلومات السرية".
ويزعم أنه أرسل البيانات إلى الروس عبر البريد الإلكتروني وتطبيق المراسلة.
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