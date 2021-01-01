بعد السيطرة الروسية .. هروب ضباط وجنود الجيش الأوكراني من مدينة أوجليدار

هرب ضباط وجنود اللواء رقم 72 المدرع التابع لـ الجيش الأوكراني بعد أن سرقوا مركبات مدرعة التي بقيت في مدينة أوجليدار وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معروف.
جاء ذلك بعد أن فرضت وحدات اللواء رقم 155 من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية رقابة على النيران على الطريق السريع "إم-50" أوجليدار بوكروفسك.
في الوقت نفسه، تحصنت القوات الروسية في الضواحي الشرقية لأوجليدار، وأطاحت الجماعات الهجومية بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من مواقع بالقرب من تقاطع شارع تريناتسات ديسانتنيكوف وماجيسترالنايا.
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