

الجيش الأوكراني الجيش الأوكراني

هرب ضباط وجنود اللواء رقم 72 المدرع التابع لـ الجيش الأوكراني بعد أن سرقوا مركبات مدرعة التي بقيت في مدينة أوجليدار وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معروف.



جاء ذلك بعد أن فرضت وحدات اللواء رقم 155 من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية رقابة على النيران على الطريق السريع "إم-50" أوجليدار بوكروفسك.



في الوقت نفسه، تحصنت القوات الروسية في الضواحي الشرقية لأوجليدار، وأطاحت الجماعات الهجومية بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من مواقع بالقرب من تقاطع شارع تريناتسات ديسانتنيكوف وماجيسترالنايا.

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كما فقد الجيش الأوكراني مواقعه في منطقة نيكولسكيي داتشي وفي قريتي شاختي 1 و3 حيث تتعرض مواقع القوات المسلحة الأوكرانية لقصف مدفعي في مناطق محطة الضخ، مدرسة فولجودار ليتسيوم رقم 1 في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، ومباني المستشفيات في الجزء الجنوبي من المدينة.وقالت “آر تي” إنه لا يوجد قادة سرية وكتائب في هذه الوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أن الأفراد محبطون.ووفقا للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم، قبل فترة وجيزة من اختراق القوات المسلحة الروسية للمدينة، سرق ضباط مجهولون من اللواء رقم 72 المدرع بعد أن سرقوا مركبات مدرعة بقت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.