مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

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صورة الخبر: مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمُعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري، عاد لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «محمود شبانة عاد لصفوف الزمالك والشيك الخاص به أرسلناه للاتحاد اليوم، وجاء بعد موافقة أسامه نبيه مدرب الفريق الجديد».

عودة محمود علاء
وأضاف: «هناك مكالمة تليفونية جمعتني مع محمود علاء المعار لصفوف الاتحاد السكندري اليوم، وهناك وفد من نادي الزمالك برئاسة هاني عبادة، سيذهب إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمقابلة محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من أجل استعادة خدمات محمود علاء، وإنهاء إعارته».

ووجه مرتضى منصور، رسالة إلى محمد مصيلحي، قائلًا: «متقطعش أوي الحبل، ممكن في الانتقالات الصيفية الاتحاد يحتاج لاعبين من الزمالك، ولو الاتحاد احتاج لاعبين هقول (من عنيا الاتنين)، إنما علاقتي بيك أنت انتهت لأنك وعدت وخلفت وعدك».

وأضاف: «يمكن غدًا الخميس، نعلن عن أول صفقة الزمالك وهو مهاجم متميز جدًا، إن شاء الله ننهي الصفقة بكرة، اتفقنا مع اللاعب، وكان هناك كلام مع رئيس ناديه، ووجهات النظر تقاربت جدًا».

وأكمل: «لن أفصح عن اسم اللاعب أو اسم رئيس ناديه، وبنسبة كبيرة سيتم الإعلان عن الصفقة غدًا، وبذلك يتبقى لنا صفقتان».

المصدر: elbalad

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