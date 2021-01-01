سكرتير مبارك يكشف أسرار جديدة عن الرئيس الراحل بعد اقتراب نهاية حكمه

كشف االمفكر السياسي المصري مصطفى الفقي أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شعر بقرب نهاية عصره، وكان مهيئا لتولي الجيش زمام الأمور.
سكرتير مبارك يكشف موقف الرئيس الراحل من الجيش المصري مع شعوره باقتراب نهاية حكمهعلاء مبارك يرد على تعليق عن آثار التعليم في عهد والده وسط ضجة أثارتها "فوائد أرجل الدجاج"
وقال الفقي خلال لقاء على قناة "mbc مصر" إن "ثورة 25 يناير لم تكن انتفاضة ضد الشرطة، وإنما انتفاضة ضد أوضاع كثيرة قائمة"، لافتا إلى أن "الشرطة ليست عدوا لأي قطاع في الشعب المصري إلا المجرمين والإرهابيين".
وأضاف الفقي الذي شغل سابقا منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة في عهد مبارك إن: "كل الشواهد قبل 25 يناير، أشارت إلى احتمالية حدوث ثورة، رغم ارتفاع معدلات نمو، وحدوث العديد من الأمور الإيجابية التي لم تصل إلى الجماهير".
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