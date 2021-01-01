تدعم ابل سلسلة هواتف iPhone 15 بتقنية Wi-Fi 6E



iPhone 15 iPhone 15

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أكد تقرير جديد على أن سلسلة iPhone 15 تدعم تقنية Wi-Fi 6E على غرار الإصدارات الأخيرة من أجهزة iPad Pro وماك.



تتوالى التسريبات التي تكشف عن ملامح إصدارات ابل القادمة من سلسلة iPhone 15، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر المحللين Blayne Curtis و Tom O’Malley الذين أكدوا على أن هواتف iPhone 15 ستدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، إلا أن التقارير لم تؤكد على دعم كافة الإصدارات لهذه المعايير.



من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن ابل ستقدم معايير Wi-Fi 6E في الإتصال لإصدارات Pro فقط من السلسلة القادمة.

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ولقد قدمت ابل معايير Wi-Fi 6E في عدد من أجهزة الشركة بالفعل والتي تتضمن الإصدارات الأخيرة من أجهزة iPad Pro، وMacBook Pro إلى جانب الإصدارات الأخيرة من Mac mini.أيضاً إقتصر دعم سلسلة هواتف iPhone 14 الحالية على معايير Wi-Fi 6 القديمة، لذا تعد معايير Wi-Fi 6E من بين التحسينات المرتقبة في إصدارات هذا العام.وتدعم معايير Wi-Fi 6 السابقة مع نطاق ترددي 2.4GHz و5GHz، بينما تعمل معايير Wi-Fi 6E على دعم نطاق 6GHz أيضاً مما يتيح للمستخدمين الحصول على إتصال لاسلكي سريع بشبكات الإنترنت، بإستجابة أسرع، وتداخل أقل في الإشارات.