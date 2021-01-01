تدعم ابل سلسلة هواتف iPhone 15 بتقنية Wi-Fi 6E

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد أكد تقرير جديد على أن سلسلة iPhone 15 تدعم تقنية Wi-Fi 6E على غرار الإصدارات الأخيرة من أجهزة iPad Pro وماك.
تتوالى التسريبات التي تكشف عن ملامح إصدارات ابل القادمة من سلسلة iPhone 15، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر المحللين Blayne Curtis و Tom O’Malley الذين أكدوا على أن هواتف iPhone 15 ستدعم الإتصال بتقنية Wi-Fi 6E، إلا أن التقارير لم تؤكد على دعم كافة الإصدارات لهذه المعايير.
من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن ابل ستقدم معايير Wi-Fi 6E في الإتصال لإصدارات Pro فقط من السلسلة القادمة.
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