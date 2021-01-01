8 من فبراير للإعلان الرسمي عن Oppo Reno8 T

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › 8 من فبراير للإعلان الرسمي عن Oppo Reno8 T

صورة الخبر: Oppo Reno8 T
Oppo Reno8 T

حددت شركة Oppo يوم 8 من شهر فبراير المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno8 T الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.

أكدت Oppo في إعلانات تشويقية سابقة على خططها للإعلان عن هاتف Oppo Reno8 T قريباً، واليوم تكشف الشركة رسمياً عن موعد الحدث المرتقب الذي تطلق فيه إصدار جديد من الهواتف المتوسطة للأسواق.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن خطط Oppo لإطلاق هاتف Oppo Reno8 T باثنان من الإختيارات في الألوان للأسواق هما الأسود والبرتقالي.

وتقدم Oppo هاتف Reno8 T في بعض الأسواق بميزة الإتصال بشبكات 5G بمعالج Snapdragon 695، بينما ينطلق في بعض الأسواق الأخرى بميزة الإتصال بشبكات LTE برقاقة معالج Helio G99.

أيضاً يأتي هاتف Reno8 T بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تشير بعض التفاصيل إلى أن الهواتف تضم كاميرة سيلفي بدقة 100 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد هذه التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 8 من فبراير للإعلان الرسمي عن Oppo Reno8 T

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96088

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager