8 من فبراير للإعلان الرسمي عن Oppo Reno8 T

حددت شركة Oppo يوم 8 من شهر فبراير المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno8 T الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.
أكدت Oppo في إعلانات تشويقية سابقة على خططها للإعلان عن هاتف Oppo Reno8 T قريباً، واليوم تكشف الشركة رسمياً عن موعد الحدث المرتقب الذي تطلق فيه إصدار جديد من الهواتف المتوسطة للأسواق.
ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن خطط Oppo لإطلاق هاتف Oppo Reno8 T باثنان من الإختيارات في الألوان للأسواق هما الأسود والبرتقالي.
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