8 من فبراير للإعلان الرسمي عن Oppo Reno8 T



Oppo Reno8 T Oppo Reno8 T

حددت شركة Oppo يوم 8 من شهر فبراير المقبل للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno8 T الذي شغل عدد من التسريبات مؤخراً.



أكدت Oppo في إعلانات تشويقية سابقة على خططها للإعلان عن هاتف Oppo Reno8 T قريباً، واليوم تكشف الشركة رسمياً عن موعد الحدث المرتقب الذي تطلق فيه إصدار جديد من الهواتف المتوسطة للأسواق.



ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن خطط Oppo لإطلاق هاتف Oppo Reno8 T باثنان من الإختيارات في الألوان للأسواق هما الأسود والبرتقالي.

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وتقدم Oppo هاتف Reno8 T في بعض الأسواق بميزة الإتصال بشبكات 5G بمعالج Snapdragon 695، بينما ينطلق في بعض الأسواق الأخرى بميزة الإتصال بشبكات LTE برقاقة معالج Helio G99.أيضاً يأتي هاتف Reno8 T بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تشير بعض التفاصيل إلى أن الهواتف تضم كاميرة سيلفي بدقة 100 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي لتأكيد هذه التفاصيل.