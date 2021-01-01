علامات إن لاحظتها فقد حان الوقت لشراء هاتف جديد

تمتلئ أسواق الهواتف المحمولة كلّ عام بالأنواع والإصدارات الجديدة من الهواتف الذكيّة التي تحرص الشركات المُصنّعة على طرحها بصورة دورية بحيث يتضمّن كُل إصدار جديد خاصّية جديدة أو تقنية أو ميزة مُحسّنة أو أيّ تحديث معيّن سواء على مستوى الأداء أو التصميم أو المظهر لكي لا يمل المُستهلكون من هواتفهم. تُدرك الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية تلك الطبيعة الملولة لعملائها وتعرف كيف توظّف هذه النقطة جيّدًا بحيث تدفع بعض المُستهلكين إلى التخلّص من هواتفهم القديمة فور طرح الشركة لإصدار هاتف جديد لكي يشتروا هذا الهاتف حتّى وإن كانت هواتفهم القديمة لا تزال تعمل بحالة جيّدة، وحتى إن لم يكن لدى هذا الهاتف الجديد الكثير من الإضافات التقنيّة ليقدّمها.
وبعيدًا عن حيل التسويق تلك التي تُمارسها الشركات لإغراء عملاءها، وبعيدًا عن المُستهلكين الذين يملّوا هواتفهم بسرعة، ثمّة عملاء على النقيض من ذلك، فهم لا يحبّون الاستغناء عن هواتفهم التي اعتادوا حملها إلّا حين تتلف أو تتوقف عن تقديم الأداء المطلوب منها. قد يتساءل هؤلاء عن طول المُدة المناسبة التي يُمكن خلالها استخدام نفس الهاتف الذكي دون تغييره ويظل مُحتفظًا بأدائه، وعن ماهية تلك المؤشّرات والعلامات التي قد تأتي لتُنذرك بأن نهاية العمر الافتراضيّ لهاتفك باتت وشيكة، وأنك بحاجة إلى شراء هاتف جديد؟ في هذه المقالة نُجيب عن هذه التساؤلات ونوضح أبرز خمس علامات تخبرنا بأن هواتفنا لم تعد صالحة للاستعمال وقد حان الوقت للاستغناء عنها وشراء هواتف جديدة.
انخفاض سعة بطّارية الهاتف وعدم قابليّتها للشحن
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