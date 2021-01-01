شرح كيفية معرفة عدد زيارات الملف الشخصي على فيسبوك

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يستمد بعض الناس على "السوشيال ميديا" متعة التلصص من خلال مشاهدة الصور والمنشورات على الحسابات الشخصية والتي تُمثل جزءًا من الحياة الخاصة للآخرين، وبالنتيجة يثير ذلك الفضول والرغبة في اكتشاف هؤلاء المهتمين بمشاهدة حساباتنا. هذا ببساطة هو سبب كون عبارّة «معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك» تتصدر محركات البحث منذُ سنوات، ومع ان البعض بدأ يتيقن أن هذا الأمر مستحيلًا تقريبًا، لكن مؤخرًا أصبح من الممكن على الأقل معرفة عدد من قاموا بزيارة البروفايل على فيسبوك بطريقة رسمية. صحيح العديد من المنصات مثل لينكد إن وتيك توك تتيح معرفة من قام بزيارة صفحتك، لكن يظل فيسبوك يعتبرها إنتهاكًا للخصوصية ولا يسمح حتى لتطبيقات خارجية توفير هذه الوظيفة. على أي حال، إذا كنت مهتمًا بمعرفة عدد زيارات حسابك فدعني أخبرك كيف إنطلاقًا من السطور الآتية.



يعج الإنترنت بالمنشورات والمقالات التي تعرض خدع غريبة من أجل معرفة من قام بزيارة الملف الشخصي على فيسبوك، الأمر الذي يبحث عنه عدد كبير من مُستخدمي الموقع في محاولة لإرضاء فضولهم، وبالطبع جميعها طرق فاشلة ولا تعطي أي نتائج واقعية. ولكن الآن يمكن للبعض آخذ فكرة عن مدى شعبية ملفهم الشخصي واهتمام الآخرين به من خلال معرفة عدد الزيارات التي تمت مؤخرًا، وذلك من خلال تشغيل "الوضع الاحترافي" وهو وضع يستهدف صُناع المحتوى ويقدم لهم أدوات ومميزات كثيرة كانت حصرية في السابق على الصفحات العامة فقط مثل جدولة المنشورات، وتحقيق الربح من المنشورات، فضلًا عن تقديم إحصائيات عن تفاعل الجمهور مع الحساب والتي تشمل عدد زيارات الصفحة.



لذلك إذا كنت تتطلع لمعرفة عدد زيارات الملف الشخصي على فيسبوك، فالطريقة الوحيدة أمامك هي تشغيل الوضع الاحترافي لتحقيق ذلك. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر القائمة ( ? ) بعد تشغيل تطبيق فيسبوك على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون، ثم اضغط على اسم الملف الشخصي بالأعلى، من هنا أضغط على زر القائمة ( … ) الموجود بجوار زر "تعديل الملف الشخصي" ثم من القائمة التالية اضغط على "تشغيل الوضع الاحترافي" Turn on professional mode ثم أكد الأمر بالضغط على "تشغيل" Turn on.

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ملحوظة: صحيح يمكن تفعيل الوضع الاحترافي على موقع فيسبوك من خلال الكمبيوتر، ولكن على ما يبدو أن مؤشر عدد الزيارات لا يظهر إلا فقط عند استخدام تطبيق فيسبوك على الهاتف، سواء آيفون أو أندرويد. من الوارد أن يتغير الأمر لاحقًا باعتبار أن ميزة "الوضع الاحترافي" مازالت جديدة وتخضع للتطوير على نسخة الويب.بعد تشغيل الوضع الاحترافي بنجاح، قم بالرجوع إلى الملف الشخصي مرة أخرى واضغط على زر "عرض لوحة المعلومات" See dashboard لتظهر أمامك صفحة تعرض نظرة عامة عن حالة الحساب وأحدث الاحصائيات وأدوات الإدارة المتاحة، ولكن لعرض عدد زيارات الملف الشخصي ستحتاج إلى التمرير لأسفل والتوجه إلى قسم "دليل الوضع الاحترافي" Professional mode guide والذي يعرض بعض الخيارات التي ترشدك إلى تحقيق أرباح من المنشورات وزيادة عدد المتابعين، إلخ. الآن قم بالضغط على "الرؤى" Insights ثم تابع الضغط على "عرض الرؤى" View Insights.في صفحة "رؤى الملف الشخصي" Profile Insights سيستكمل التطبيق عرض إحصائيات عن تفاعل الجمهور مع المنشورات وعدد المتابعون الجدد، تمامًا كما في الصفحات العامة، وبمجرد الضغط على زر "عرض التفاصيل" See Details سيظهر مؤشر "زيارات الملف الشخصي" Profile Visits وأمامه عدد من قام بزيارة البروفايل الخاص بك على مدار الـ 28 يومًا الماضية، كما موضح في الصورة المرفقة. لاحظ أن التطبيق لا يقوم بعرض عدد الزيارات بأثر رجعي وإنما سيبدأ بحساب كل زيارة من بعد تفعيل "الوضع الاحترافي".هذا هو كل ما في الأمر! صحيح لم تستطع معرفة من تحديدًا زار بروفيلك على فيسبوك لكن وجود ميزة صريحة في التطبيق لمعرفة عدد من قام بزيارة الحساب ربما تكون إضافة جيدة لإرضاء فضول البعض!