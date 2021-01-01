شرح كيفية معرفة عدد زيارات الملف الشخصي على فيسبوك

يستمد بعض الناس على "السوشيال ميديا" متعة التلصص من خلال مشاهدة الصور والمنشورات على الحسابات الشخصية والتي تُمثل جزءًا من الحياة الخاصة للآخرين، وبالنتيجة يثير ذلك الفضول والرغبة في اكتشاف هؤلاء المهتمين بمشاهدة حساباتنا. هذا ببساطة هو سبب كون عبارّة «معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك» تتصدر محركات البحث منذُ سنوات، ومع ان البعض بدأ يتيقن أن هذا الأمر مستحيلًا تقريبًا، لكن مؤخرًا أصبح من الممكن على الأقل معرفة عدد من قاموا بزيارة البروفايل على فيسبوك بطريقة رسمية. صحيح العديد من المنصات مثل لينكد إن وتيك توك تتيح معرفة من قام بزيارة صفحتك، لكن يظل فيسبوك يعتبرها إنتهاكًا للخصوصية ولا يسمح حتى لتطبيقات خارجية توفير هذه الوظيفة. على أي حال، إذا كنت مهتمًا بمعرفة عدد زيارات حسابك فدعني أخبرك كيف إنطلاقًا من السطور الآتية.
يعج الإنترنت بالمنشورات والمقالات التي تعرض خدع غريبة من أجل معرفة من قام بزيارة الملف الشخصي على فيسبوك، الأمر الذي يبحث عنه عدد كبير من مُستخدمي الموقع في محاولة لإرضاء فضولهم، وبالطبع جميعها طرق فاشلة ولا تعطي أي نتائج واقعية. ولكن الآن يمكن للبعض آخذ فكرة عن مدى شعبية ملفهم الشخصي واهتمام الآخرين به من خلال معرفة عدد الزيارات التي تمت مؤخرًا، وذلك من خلال تشغيل "الوضع الاحترافي" وهو وضع يستهدف صُناع المحتوى ويقدم لهم أدوات ومميزات كثيرة كانت حصرية في السابق على الصفحات العامة فقط مثل جدولة المنشورات، وتحقيق الربح من المنشورات، فضلًا عن تقديم إحصائيات عن تفاعل الجمهور مع الحساب والتي تشمل عدد زيارات الصفحة.
لذلك إذا كنت تتطلع لمعرفة عدد زيارات الملف الشخصي على فيسبوك، فالطريقة الوحيدة أمامك هي تشغيل الوضع الاحترافي لتحقيق ذلك. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر القائمة ( ? ) بعد تشغيل تطبيق فيسبوك على هاتفك سواء أندرويد أو آيفون، ثم اضغط على اسم الملف الشخصي بالأعلى، من هنا أضغط على زر القائمة ( … ) الموجود بجوار زر "تعديل الملف الشخصي" ثم من القائمة التالية اضغط على "تشغيل الوضع الاحترافي" Turn on professional mode ثم أكد الأمر بالضغط على "تشغيل" Turn on.
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