مواصفات و سعر جوال شاومي Xiaomi Redmi Note 11S في السعودية



Xiaomi Redmi Note 11S Xiaomi Redmi Note 11S

تقدم "شاومي" الصينية جوالها Redmi Note 11S في المملكة العربية السعودية وهو الإصدار الأكثر قوة من الجوال الذكي Vanilla Redmi Note 11، بنفس ملامح ولغة تصميم جوال Redmi Note 11 Pro ، يحتوي Note 11S على معالج وحدة مركزية من ميدياتك Helio G96 قوي وكافي لأداء سلسل، كما أن من مزايا هذا الجهاز من الفئة المتوسطة شاشة AMOLED جيدة ، وكاميرا رئيسية واحدة متعددة الاستخدامات وعالية الدقة تقدم صورا احترافية ، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو ، وبطارية سعتها كبيرة تدعم الشحن السريع، كل ذلك بسعر 1,099 ريال سعودي لنسخة ‎8 جيجابايت رام‎ و ‎سعة تخزين 128 جيجابايت روم.







وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي جوال Xiaomi Redmi Note 11S مع شاشة AMOLED مع ثقب في المنتصف العلوي، بمعدل تحديث 90 هرتز فقط حجم 6.43 بوصة مع أقصى درجة للسطوع 1000 شمعة لكل متر مربع، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل متر مربع، وشاشة زجاجية للحماية Corning Gorilla Glass 3 مع نسبة شاشة 84.5%.

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ويتم تشغيل جوال شاومي‎‎ ‎‎ Xiaomi Redmi Note 11S ‎‎ من خلال معالج وحدة مركزية من ميدياتك Helio G96 بدقة تصنيع 12 نانو ثماني النواة بتردد 2.05 جيجاهرتز وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G57 MC2 مقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين أساسية 64 أو 128 جيجابايت روم من نوع UFS 2.2.يحزم الجهاز شاومي ‎‎ ‎‎ Xiaomi Redmi Note 11S بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، غير قابلة للإزالة مصنوعة من ليثيوم بوليمر تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وتصل من 0 إلى 100% خلال 58 دقيقة فقط.بالنسبة لإعداد الكاميرات في جوال Xiaomi Redmi Note 11S نجد في اللوحة الخلفية أربعة كاميرات، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة f/1.9 بتقنية PDAF أما الثانية بدقة 8 ميجابيكسل فائقة الاتساع f/2.2 والثالثة كاميرا ماكرو فتحة f/2.4 بينما الرابعة كاميرا عمق فتحة عدسة f/2.4 وهي تأتي بتقنية تصوير البانوراما و بتقنية عزل الخلفية مع فلاش ليد، أما الكاميرا الأمامية السيلفي، بدقة 16 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.5 وقادرة على تصوير بجودة 1080 ميجابيكسل.بالنسبة لهيكل الجوال وأبعاده، يأتي جهاز Xiaomi Redmi Note 11S بوزن إجمالي 179 جم و سمك 8.1 مم و طول 159.9 مم و عرض 73.9 مم، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم MIUI 13، وهو جهاز داعم لشبكات واي فاي بتردد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band و Wi-Fi Direct و البلوتوث 5.0, A2DP, LE كما أنه يدعم تحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظام ملاحة GALILEO و BDS و GLONASS