ابتكار نظام تشغيل هندي للهواتف المحمولة أكثر أمانا..سينافس آندرويد..

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ابتكرت الهند نظام تشغيل جديد كبديل لنظام آندرويد الشهير والتابع لشركة آلفا بت، وقالت الهند إن نظامها الجديد هو أكثر أمانا من نظام آندرويد المستخدم لتشغيل الهواتف المحمولة.



وطورت الهند نظام تشغيل للهواتف المحمولة في أحد كلياتها الهندسية، وزعمت أنه أكثر أمانًا من نظام أندرويد التابع لشركة ألفا بت، وصُمم ليُستخدم في الشركات وفي المناطق شديدة التأمين.



أكثر أمانا

النظام الجديد أكثر أمانا ويدعى نظام بهار أو إس BharOS، وهي اختصار لكلمة بهارات أو كلمتي الهند ونظام تشغيل، لا يتضمن أي تطبيقات افتراضية ويتيح للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات الموثوقة فقط من خلال خدمات متاجر التطبيقات الخاصة.

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ووفق وزير التعليم وريادة الأعمال الهندي دارميندرا برادان، الذي أعلن في تصريحات إعلامية له في حدث إزاحة الستار عن نظام التشغيل الجديد، إن فقراء الهند سيكونون المستفيدين الرئيسيين من مثل هذه البنية التحتية الرقمية.ونظام بهار أو إس، جاء في وقت وقعت فيه الهند غرامة قدرها 160 مليون دولار على شركة جوجل في قضية مكافحة الاحتكار، حيث اتُهمت الشركة بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق لصالح نظام تشغيل أندرويد. كذلك، طلبت هيئة تنظيم المنافسة في البلاد من عملاق التكنولوجيا الأمريكي اتخاذ بعض التدابير مثل السماح لمستخدمي الهواتف الذكية بإلغاء تثبيت تطبيقات معينة وإتاحة الفرصة لهم لاستخدام محرك البحث المفضل لديهم.ويهيمن على السوق الهندي نظام أندرويد، الذي يعمل به نحو 97% من بين الهواتف الذكية البالغ عددها 620 مليون في الهند، فيما يدير نظام التشغيل آي أو إس من شركة أبل الأجهزة المتبقية.