«مايكروسوفت» تحقق ارتفاعا كبيرا في أرباحها يصل ل 21.5 مليار دولار..

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صورة الخبر: مايكروسوفت
مايكروسوفت

كشفت مايكروسوفت كورب عن تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع، إذ ساعد الأداء القوي لأنشطة الخدمات السحابية في تعويض تراجعها في سوق الحواسب الشخصية، ما دفع أسهم الشركة للارتفاع أربعة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

من المرجح أن تهدئ نتائج مايكروسوفت القوية المخاوف من انهيار قطاع التكنولوجيا الذي سرّح آلاف الموظفين هذا العام، تحسبًا لركود اقتصادي.

وقالت مايكروسوفت إن إيراداتها من خدمة أزور السحابية ارتفعت 31% في الربع الثاني، تماشيًا مع تقديرات منصة “فيزيبل ألفا”، بينما سجل قطاع الخدمات السحابية الذكية عموما إيرادات قدرها 21.5 مليار دولار مقابل توقعات جمعتها رفينيتيف من وول ستريت بأن تبلغ الإيرادات 21.4 مليار دولار.

المصدر: المصرى اليوم

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