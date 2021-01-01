(القصة الكاملة) توقف دوران نواة الأرض وتحركها في اتجاه معاكس

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أثارت ورقة بحثية جديدة حول دوران نواة الأرض وتحركها في الاتجاه المعاكس جدلًا واسعًا بين الأوساط العلمية، خلال الساعات الماضية.



ما هي نواة الأرض؟

وقالت دراسة، إن نواة الأرض الكرة الصلبة من الحديد التي تقع على بعد حوالي 3100 ميل تحت أقدامنا، وتوقفت عن الدوران وربما بدأت تدور في الاتجاه المعاكس.



وحجم نواة الأرض في حجم الكوكب بلوتو، تتواجد داخل سائل، عبارة عن كرة صلبة من الحديد، تتحرك بشكل مستقل عن كوكب الأرض وليس لها بدوران الأرض حول كوكب الشمس، وكانت كيفية تدويرها موضوعًا للنقاش في الأوساط العلمية ذات صلة، ونظرًا لموقعها في قلب كوكبنا، فإن كل ما نعرفه عن نواة الأرض يأتي من قياس كيفية تأثيرها على مرور الموجات الزلزالية عبرها.

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الدراسة الجديدةفي دراستهما، حلل أساتذة علم الزلازل شياودونغ سونغ ويي يانغ من جامعة بكين الصينية الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل على مدار العقود الستة الماضية، ومن ثم أخبروا وكالة فرانس برس أنهم وجدوا أن دوران نواة الأرض توقف تقريبًا في حوالي عام 2009 ثم دارت في الاتجاه المعاكس.ويقول الباحثون وفقًا للمنفذ الإعلامي: «نعتقد أن نواة الأرض تدور بالنسبة إلى سطح الأرض ذهابًا وإيابًا، مثل التأرجح»، وأن دورة التأرجح تبلغ حوالي سبعة عقود، هذا يعني أن نواة الأرض ستغير اتجاه دورانها مرة واحدة كل 35 عامًا، وفقًا للثنائي عكست النواة الأخيرة مسارها في أوائل السبعينيات، وستفعل ذلك مرة أخرى في منتصف الأربعينيات من القرن الحالي، وتتوافق هذه التغييرات في الدوران مع التغييرات الطفيفة طول اليوم أي الوقت المحدد الذي تستغرقه الأرض للدوران حول محورها.سلوك الأرضفي حين أن سلوك نواة الأرض له تأثير ضئيل على حياتنا اليومية، يعتقد الباحثون أن جميع طبقات الأرض المتعاقبة– من اللب إلى القشرة– مرتبطة ماديًا ببعضها البعض.وقال العلماء الصينيون: «نأمل أن تحفز دراستنا بعض الباحثين على بناء واختبار النماذج التي تتعامل مع الأرض بأكملها كنظام ديناميكي متكامل».قلق بين العلماء بشأن نواة الأرضومع ذلك، فقد أعرب الباحثون غير المشاركين في الدراسة عن بعض الشكوك حول استنتاجاتها، مشيرين إلى أن هناك العديد من النظريات المتنافسة.بحسب موقع إكسبريس البريطاني، قال عالم الزلازل البروفيسور جون فيدال من جامعة جنوب كاليفورنيا: «هذه دراسة متأنية للغاية قام بها علماء ممتازون يضعون الكثير من البيانات»، مضيفا: «لا أحد من النماذج يشرح جميع البيانات جيدًا، في رأيي».في الواقع، اقترح عمل البروفيسور فيدال أن النواة الداخلية تتأرجح بتردد أعلى بشكل ملحوظ، وتعكس اتجاهها كل ست سنوات، بدلًا من 35، مستندا عمله إلى تحليل الموجات الزلزالية المتولدة في أعقاب تفجيرين نوويين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ويحدث هذا عندما عكست نواة الأرض دورانها آخر مرة، وفقًا للدراسة الجديدة، بينما يقترح البروفيسور فيدال أن هذه المرة «مصادفة».ومن ناحيته نشر الجيوفيزيائي البروفيسور هرفوجي تكالتشيك من الجامعة الوطنية الأسترالية، والذي لم يشارك أيضًا في هذه الدراسة بحثًا سابقًا يشير، في المقابل، إلى أن دورة نواة الأرض تستمر حوالي 20-30 عامًا.وقال لوكالة فرانس برس: «هذه النماذج الرياضية على الأرجح كلها غير صحيحة، لأنها تشرح البيانات المرصودة ولكنها ليست مطلوبة من قبل البيانات»، مضيفا:«سيتم تقسيم المجتمع الجيوفيزيائي حول هذه النتيجة وسيظل الموضوع مثيرًا للجدل».