يقترب سعر تويوتا فورتشنر 2023 من حاجز الـ2 مليون جنيه..



تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر

تعتبر فورتشنر من أثر السيارات المميزة التي يقدمها وكيل تويوتا في السوق المحلي، وذلك لأنها تعتبر السيارة الأكبر حجما بين سيارات الشركة اليابانية في مصر، ويقدم الوكيل منها موديل 2023 بثلاثة فئات مختلفة في التجهيزات والمحركات، حيث تم مؤخرا الإعلان عن زيادة رسمية هائلة بلغت 150 ألف جنيه على الأسعار الرسمية لهذه السيارة.



أما بالنسبة للأسعار الرسمية الأحدث المعلنة لهذه السيارة فهي كالتالي بعد الزيادة الأخيرة:



- فئة أولى سمارت دفع خلفي بسعر مليون و740 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).

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- فئة ثانية إليجانس دفع كلي بسعر مليون و890 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).- فئة ثالثة سبورت دفع كلي بسعر مليون و990 ألف جنيه (بعد زيادة 150 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2700 سي سي وبقوة 163 حصان وعزم 234 نيوتن متر، ويتم تقديمه بالفئة الأولى (دفع خلفي) من السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فهي أكبر حجما، حيث يتكون المحرك من 6 اسطوانات، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 234 حصان، ويتصل هذا المحرك ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتقدمه الشركة بخاصية الدفع الكلي مع الفئتين الثانية والثالثة الأعلى من السيارة.وتشمل التجهيزات التي تقدمها تويوتا بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى سمارت:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية لحماية ركبة السائق.- نظام المكابح ABS.- نظام مساعدة المكابح BA.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام الكتروني للمحافظة على ثبات السيارة.- مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية نهارية LED.- مصابيح ضبابية خلفية.- مثبت سرعة.- شاشة 4.2 بوصة وسط العدادات خلف عجلة القيادة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء يدوي بفتحات خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من القماش.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم الكهربائي.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثانية إليجانس:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- انذار صوتي لحماية السيارة من السرقة.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- فرش داخلي من الجلد.- مقاعد أمامية يمكن التحكم فيها كهربائيا.- نظام لتغيير السرعة من عجلة القيادة.فئة ثالثة سبورت:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- مصدات أمامية وخلفية رياضية.- شبكة تهوية أمامية رياضية.- تكييف هواء ثنائي النطاق مع مخارج تكييف خلفية.- مخرج كهرباء 12 فولت.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- صندوق تبريد أمامي.- زجاج داكن (جانبي وخلفي).- كاميرا خلفية.- مفتاح بصمة للسائق والراكب الأمامي والصندوق الخلفي.- شاشة باللمس 8 بوصة.