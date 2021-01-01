تعلن تويوتا عن استقالة رئيس الشركة اكيو تويودا وسيحل محله رئيس لكزس!

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أعلنت تويوتا عن استقالة اكيو تويودا من منصبه كرئيس الشركة والمدير التنفيذي بعد 14 عاماً، ليصبح رئيس مجلس الإدارة بداية من أبريل القادم، مع انتقال منصب الرئاسة التنفيذية لمدير لكزس الحالي، كوجي ساتو، وهو كذلك مدير تطوير العلامة التجارية لتويوتا.



ووضحت تويوتا أن كوجي ساتو سيكون الرئيس والمدير التنفيذي الجديد لتويوتا، بينما سيتخلى رئيس مجلس الإدارة الحالي تاكيشي أوتشيامادا عن منصبه لاكيو تويودا، ولكن سيظل عضواً في مجلس إدارة الشركة.



وكانت مسألة من يخلف اكيو تويودا محور تركيز وتساؤلات مستمرة من المستثمرين لأعوام، ومن الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي الجديد كوجي ساتو يبلغ من العمر 53 عاماً، ومن المتوقع أن يستمر على نهج تويودا وفلسفته في بناء وتطوير السيارات والتوسع المضطرد في الأسواق العالمية.

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وأشرف اكيو تويودا على واحدة من أنجح فترات تويوتا على مدار تاريخها، رفعت قيمة أسهمها في البورصة اليابانية لمستويات قياسية كما اشتهر تويودا بتركيزه على تطوير التقنيات الهجينة والهيدروجينية لسيارات العلامة كبدائل بيئية للسيارات الكهربائية الصافية.كما أشرف اكيو تويودا على تعزيز الجوانب الرياضية في مجال تويوتا وإطلاق إصدارات جي آر وجي آر سبورت الرياضية لعدد كبير من موديلات العلامة مثل كورولا ولاندكروزر وسوبرا وGR86 وغيرهم.