

تويوتا ياريس تويوتا ياريس

– تهتم مجموعة من الأشخاص بمعرفة مواصفات تويوتا ياريس سيدان 2023، حيث إنها بقائمة السيارات الحديثة التي طرحتها شركة تويوتا بجانب الرغبة أيضاً في الكشف عن أسعار فئات السيارة.



تويوتا ياريس سيدان 2023

جاءت في إطار سيارات 2023 في حقيبة إنتاج شركة تويوتا اليابانية، وكما يتضح أن تويوتا ياريس من تصنيف السيدان وكان موجودة في الموديل السابق وهو تويوتا يارس 2022، وبالوقت ذاته تقوم العلامة اليابانية بتقديم السيارات التجارية والعائلية والاس يو في، وفيما يخص تويوتا ياريس سيدان 2023 فطرحتها شركة تويوتا من خلال 3 فئات وهم على النحو التالي:



فئة Y

فئة Y PLUS

فئة YX

تستند شركة تويوتا في هذه السيارة على بعض لمساتها في خارجية وداخلية ياريس 2023، وهناك إمكانية لاقتناء السيارة عن طريق شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، مع كونها الوكيل الرسمي للشركة اليابانية في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد يعرض لكم موقع «المربع نت» مواصفات وأسعار تويوتا ياريس سيدان 2023.

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خارجية تويوتا ياريس سيدان 2023يتضح مع النظر إلى الواجهة الخارجية اعتماد الصانع الياباني على توظيف الخطوط من غطاء المحرك لكي تسير نحو الجوانب في انسيابية ضمن خصائص التصميم الخارجي بالسيارة، كما أن الشبك الأمامي من اللون الأسود مع وجود الشعار الخاص بالعلامة اليابانية بالوسط، وبالانتقال إلى جانب المصابيح الأمامية فتكون مزودة بتقنية ” LED” بما يشمل كل فئات تويوتا ياريس سيدان 2023، وتكون أبعاد السيارة كالتالي:الطول: 4,425 مم.العرض: 1,740 مم.الارتفاع: 1,480 مم.ترتكز تويوتا يارس بموديلها الحديث على جنوط من الألومنيوم بمقاسات مختلفة حسب الفئة المُختارة وتكون 15 أو 16 بوصة، وفيما يتعلق بالمرآة الجانبية فيُمكن ضبطها على نحو كهربائي في جميع فئات السيارة، ولكن مع اختلاف الطي فتكون بطي أوتوماتيكي بالفئة العليا ” YX” مقابل الطي اليدوي بالفئات الأقل.داخلية تويوتا ياريس سيدان 2023تشترك فئات السيارة في خاصية الدخول بدون مفتاح ولكن تتزود الفئة العُليا بدعم نظام التشغيل الذكي مع زر تشغيل أو إيقاف المحرك، كما يتبيّن في داخلية السيارة أن المقود مع أزرار للتحكم في النظام الصوتي، ومن حيث عدد المقاعد فالسيارة تسع عدد 5 مقاعد مع اختلاف الكسوة وفقاً للفئة المُختارة، وتكون من القماش أو القماش الفاخر.وبالانتقال إلى النظام الصوتي في تويوتا ياريس سيدان 2023 فهو مع شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة أو 9 بوصة، ويختلف عدد السماعات حسب الفئات ويكون بين 4 سماعات أو 6 سماعات، وبدعم كل فئات السيارة لنظام أبل كار بلاي والبلوتوث لإتاحة توصيل الجوالات، وفيما يخص مكيف الهواء فهو كهربائي وبفتحات تهوئة خلفية بجميع الفئات وتتزود الفئة العُليا بإمكانية التحكم الأوتوماتيكي بمكيف الهواء.المحرك ومنظومة الدفع في تويوتا ياريس سيدان 2023لا يختلف المحرك باختلاف فئة السيارة فهو يعتبر من ضمن العناصر المُشتركة بين كل الفئات، وقامت الشركة اليابانية في تويوتا ياريس سيدان 2023 بالاعتماد على محرك بنزين مُكون من 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر، وتنتج من خلال المحرك قوة 97 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة وبعزم دوران 122 نيوتن. متر عند 4,200 دورة في الدقيقة.يتصل المحرك بناقل حركة تتابعي متغير ” CVT” مع خاصية التحكم اليدوي ويوصل القوة بنظام جر أمامي، وتبلغ صرفية الوقود 22.4كم/ لتر وبسعة خزان الوقود 40 لتر.وسائل الأمان في تويوتا ياريس سيدان 2023هناك بعض التجهيزات المُتوفرة في جميع فئات السيارة فيما يتعلق بعناصر الحماية والسلامة، ومن ضمنها وسادة هوائية للراكب الأمامي والسائق أما من حيث تزود الفئة العُليا بهذا الشأن فيتضح وجود وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي مع وسائد جانبية وستائرية، وهذا بالإضافة لتوفر نظام الفرامل مانعة الانغلاق “ABS” في كل الفئات مع نظام آخر لتوزيع قوة الفرامل على نحو إلكتروني.تحتوي تويوتا ياريس سيدان 2023 على كاميرا خلفية بما ينطبق على كل الفئات، وتتزود الفئات الأعلى “Y PLUS و YX” بوجود نظام حماية ما قبل الاصطدام “PCS”، ومع مثبت سرعة مُتكيف وبجانب نظام تنبيه مغادرة المسار “LDA”، كما يتوفر في الفئتين السابقتين حساسات خلفية وأمامية ولكن فيما يرتبط بالفئة القياسية ” Y” تكون الحساسات خلفية فقط.