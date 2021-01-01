احمي بطاريتك بـ4 خطوات مع انخفاض درجات الحرارة..

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بطارية السيارة جزء هام من مكوناتها التي يجب أن يمنحها مالكي السيارات الكثير من الاهتمام، ومع انخفاض درجات الحرارة تُجبر البطارية على العمل لوقت إضافي كي تتمكن من تسغيل المحرك بالكامل.



وتؤدي درجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء إلى إبطاء التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل البطاريات، ما يجعل إمداد التيار الكهربائي غير كافٍ ويؤثر على السيارة.

لذلك نوضح لك 4 نصائح لإبقاء البطارية مشحونة طوال فصل الشتاء، وفقاً لـ batterycentre

1.رفع درجة الحرارة

حاول حماية سيارتك قدر المستطاع من درجة الحرارة المنخفضة، من خلال وضع غطاء السيارة لحمايتها من الرياح، أو استخدام سخان البطارية وتسخين المحرك الإضافي لتجنب فقدان الطاقة ومشاكل بدء التشغيل في الصباح.

2.صيانة البطارية

ينصح المتخصصين بتغيير بطارية السيارة كل 3 سنوات، بالإضافة إلى فحص البطارية ونظام التشغيل والشحن في أقرب مركز بطارية، لتفادي المشكلات، لأن البطارية المشحونة بالكامل تعمل على تقليل مشاكل البدء.

3.امنح السيارة استراحة

في حال لم تبدأ السيارة بالعمل بعد قرابة 15-20 ثانية، فامنحها راحة لمدة دقيقتين ثم عاود المحاولة، ولا تنسى التأكد من وجود طاقة كافية لبدء تشغيل المحرك عن طريق إبقاء جميع الأجهزة الإلكترونية، مثل الأضواء والراديو والمكيف مطفأة حتى بعد تشغيل سيارتك.

4.التآكل والأوساخ

تمتلك بطارية السيارة مقاومة داخلية، فهي ليست مجرد مصدر جهد كهربي، وعلى الرغم من أن البطارية ذات المقاومة الداخلية المنخفضة توفر تيارًا عاليًا، لكن يمكن أن تساهم بعض العوامل المختلفة في زيادة المقاومة الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عمل البطارية بجهد أكبر.

ويعد تراكم الأوساخ أو التآكل على أطراف البطارية، أحد هذه العوامل، لذلك افحص بطارية السيارة وتأكد من عدم وجود مادة بيضاء عالقة على الأطراف.