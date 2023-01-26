أسعار الذهب في مصر اليوم 26-1-2023.. واستقرار عيار 21



أسعار الذهب أسعار الذهب

ترقب واستقرار متواصل تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-1-2023 بشكل ملحوظ ، بعد هبوطها امس بقيمة 10 جنيهات رغم ارتفاع سعر اوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية ، ولكن يظل الاقبال على المعدن ضعيف في السوق المحلي.



وعلمت المال من مصادر في سوق الصاغة ، ان السوق يسوده ضبابية حاليا بالتزامن مع استقرار سعر الدولار امام الجنيه ، فيما يواصل المعدن الاصفر مستوياته، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية في الوجهين البحري والقبلي نحو 1760 جنيه للجرام.



سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26-1-2023 في التقرير التالي

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