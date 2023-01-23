أسعار اللحوم البلدية والجملي فى مصر اليوم الخميس 26 يناير



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس الموافق 26 يناير استقرارا في الأسعار بكافة الأنواع في الأسواق، مع توافر معروض ضخم يكفى لاحتياجات السوق؛ وفقا لما اعلنته الغرفة التجارية بالقاهرة.



ورصد «المصري اليوم» أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 26 يناير وهى كالآتي:



سجل سعر اللحم البلدى من 180: 200 جنيها للكيلو.

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سجل سعر اللحم الضأن بين 170: 200 جنيها للكيلو.يتراوح سعر كباب الحلة من 160: 190 جنيها للكيلو.يتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 155: 180 جنيها للكيلو.يتراوح سعر اللحم المفروم من 150: 160 جنيها للكيلو.وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو 130 جنيها للكيلو.يتراوح سعر الكلاوى والقلب من 140: 160 جنيها للكيلو.وبلغ سعر السجق البلدى نحو 140: 150 جنيها للكيلو.يتراوح سعر اللحم البقرى من 160: 195 جنيها للكيلو.تراوح سعر الكبدة الضأن من 160: 190 جنيها للكيلو.يتراوح سعر اللحم الجملى بين 130: 160 جنيها للكيلو.ويتراوح سعر الاستيك والبفتيك من 155 :160 جنيها للكيلو.ويتراوح سعر عرق التربيانكو بين 140: 160 جنيها للكيلو.أسعار اللحوم المستوردة :-سجل اللحم البرازيلي من 110: 130 جنيها للكيلو.الكبدة المستوردة من 80: 97 جنيها للكيلو.