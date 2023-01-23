أسعار الفراخ فى مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023



أسعار الفراخ أسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم الخميس 26 يناير 2023 سجل ارتفاعا جديدا داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية، كان سعر الفراخ زاد في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر العلف، مما تسبب إلى ركود حركة البيع والشراء .



تستعرض «المصرى اليوم» في السطور التالية أسعار الفراخ في الأسواق الشعبية والمحال التجارية :



ارتفع سعر الدواجن اليوم داخل الأسواق الشعبية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 68 جنيها والبلدى 77 جنيها، ووصل سعر الكبد والقوانص ل77 جنيها .

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