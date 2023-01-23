البنك الأهلي المصري : 260 مليار جنيه حصيلة شهادات 25% و22.5% حتى الآن وستتوقف نهاية الشهر

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البنك الأهلي المصري

ذكر البنك الأهلي المصري أن حصيلة الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25%? و22.5%? بلغ حوالي 260 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ ما يقارب 60% منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت، والأهلي موبيل ومركز الاتصال)، والباقي من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن طرح الشهادة السنوية المذكورة سيتوقف بنهاية الشهر الحالي، علمًا بأن الشهادة منذ إطلاقها في 4 يناير الحالي جذبت حوالي 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري.

المصدر: اليوم السابع

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