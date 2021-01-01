إيلون ماسك ينفي نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون "تويتر"



إيلون ماسك إيلون ماسك

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نيته جمع 3 مليارات دولار؛ لسداد ديون موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ماسك كان يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار؛ من أجل سداد ‏بعض ديون (تويتر) البالغة 13 مليار دولار.‏

وبحسب التقرير.. فإن ممثلي ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة في (تويتر) بقيمة تصل إلى ‏‏3 مليارات دولار؛ لسداد بعض الديون، والتي تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء ‏منصة التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسك نفى هذا التقرير، حيث أرسل أحد متابعيه على (تويتر) هذا ‏التقرير، ليرد عليه بقول "لا".‏