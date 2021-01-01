إيلون ماسك ينفي نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون "تويتر"

نفى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، نيته جمع 3 مليارات دولار؛ لسداد ديون موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ماسك كان يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار؛ من أجل سداد بعض ديون (تويتر) البالغة 13 مليار دولار.
وبحسب التقرير.. فإن ممثلي ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة في (تويتر) بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار؛ لسداد بعض الديون، والتي تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسك نفى هذا التقرير، حيث أرسل أحد متابعيه على (تويتر) هذا التقرير، ليرد عليه بقول "لا".
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