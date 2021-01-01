تعلم كيف تربح من زراعة سطح منزلك بالفواكه؟.. كيلو الدراجون يصل لـ200 جنيه



زراعة سطح منزلك زراعة سطح منزلك

زراعة الأسطح بالخضراوات والفواكه، من المشروعات الصغيرة المربحة، التي تصل مكاسبها إلى مئات الجنيهات، وتحتاج لرأس مال بسيط، لكن يجب اتباع بعض النصائح، لأن نجاح المشروع يتوقف على عدة عوامل، أبرزها اختيار النبات المناسب للزراعة، واستخدام البراميل، بدلًا من القصاري.



يحكي محمد أحمد، صاحب شتلات زراعية وزراعة الأسطح، عن عوامل نجاح المشروع، موضحا أنها تعتمد على اختيار النبات المناسب للزراعة على السطح، إذ يفضل الابتعاد عن النباتات ذات الجذور الكبيرة، لأنها لا تصلح للزراعة في القصاري، بسبب تعرضها للجفاف بعد فترة قصيرة: «مش كل نبات ينفع يتزرع على السطح، عشان ممكن المشروع يفشل».



نصائح عند زراعة الأسطح

ينصح «محمد» بالاتجاه لزراعة الخضراوات، بدلًا من الفواكه، لأن جذورها لا تتعدى 40 سم، لذا تصبح مناسبة أكثر للزراعة على الأسطح، كما يجب استخدام «البراميل» الكبيرة، لتجنب تكلفة القصاري العالية، إضافة إلى أنها تحتاج للتغيير كل عام، فمن الممكن أن تجعل رأس مال المشروع كبير، بما لا يستطيع صاحبه استكمال خطواته، إضافة إلى بقية المستلزمات الزراعية، من رمال وتراب وسماد طبيعي.

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عزل السطح لتجنب التسريبمن الأمور المهمة التي يجب أن يضعها صاحب المشروع، في اعتباره، عزل السطح بأي مادة عازلة، لتجنب تسريب مياه الزرع إلى أساس المنزل: «لازم ناخد بالنا من النقطة دي، لأن ممكن بسهولة السطح يبوظ، لو الماية اتسربت ليه، وهتبقى الخسارة كبيرة».هناك بعض الأشخاص يحبون زراعة الفواكه، وليس الخضراوات، ويجوز زراعتها على الأسطح في حالة الأشجار القزمية أي ذات الجذوز الصغيرة، مثل «الجرانديلا، الباشن فروت، البلاك بيري، الراسبري، والأوزي بيري، الليمون القزمي، الدراجون فروت، ليمون الكافيار، الكيمي كوات، الأناناس، وغيرها من الفواكه».زراعة الأسطح مشروع مربحمشروع زراعة الأسطح من المشروعات المربحة، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات عند البيع، مثل الفواكه الاستوائية، التي يختلف سعرها حسب الحجم أو الشكل أو اللون، إذ يص سعر الدراجون فروت الأبيض إلى 120 جنيهًا للكيلو، أما الأحمر فيبدأ من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.