تعلم كيف تربح من زراعة سطح منزلك بالفواكه؟.. كيلو الدراجون يصل لـ200 جنيه

زراعة الأسطح بالخضراوات والفواكه، من المشروعات الصغيرة المربحة، التي تصل مكاسبها إلى مئات الجنيهات، وتحتاج لرأس مال بسيط، لكن يجب اتباع بعض النصائح، لأن نجاح المشروع يتوقف على عدة عوامل، أبرزها اختيار النبات المناسب للزراعة، واستخدام البراميل، بدلًا من القصاري.
يحكي محمد أحمد، صاحب شتلات زراعية وزراعة الأسطح، عن عوامل نجاح المشروع، موضحا أنها تعتمد على اختيار النبات المناسب للزراعة على السطح، إذ يفضل الابتعاد عن النباتات ذات الجذور الكبيرة، لأنها لا تصلح للزراعة في القصاري، بسبب تعرضها للجفاف بعد فترة قصيرة: «مش كل نبات ينفع يتزرع على السطح، عشان ممكن المشروع يفشل».
نصائح عند زراعة الأسطح
ينصح «محمد» بالاتجاه لزراعة الخضراوات، بدلًا من الفواكه، لأن جذورها لا تتعدى 40 سم، لذا تصبح مناسبة أكثر للزراعة على الأسطح، كما يجب استخدام «البراميل» الكبيرة، لتجنب تكلفة القصاري العالية، إضافة إلى أنها تحتاج للتغيير كل عام، فمن الممكن أن تجعل رأس مال المشروع كبير، بما لا يستطيع صاحبه استكمال خطواته، إضافة إلى بقية المستلزمات الزراعية، من رمال وتراب وسماد طبيعي.
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