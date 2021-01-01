تحتكره دولة عربية أسرع إنترنت في العالم .. من هي؟

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نشر مؤشر Speedtest العالمي، عبر موقعه الرسمي، تصنيفات لـ سرعة الإنترنت لبعض أكبر مدن العالم، حيث اختار 25 دولة.



وقسم المؤشر تنصيفات سرعة الإنترنت لقسمان وهما «النطاق العريض الثابت» و «المتحرك» وكلا منهما شمل 25 دولة مختلفة.



وكانت المفاجئة في مؤشر Speedtest «المتحرك» احتلال دولة قطر للمركز الأول بـ169.51 ميجابايت في الثانية، بينما جاء في المركز الثاني الإمارات العربية المتحدة بـ153.09 ميجابايت في الثانية.

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ومن المركز الثالث إلى الخامس والعشرون جاء ترتيب الدول كالتالي:«النرويج، كوريا الجنوبية، الدنمارك، الصين، هولندا، الكويت، ماكاو، بروناي، المملكة العربية السعودية، البحرين، السويد، كندا، فنلندا، استراليا، لوكسمبورج، بلغاريا، سنغافورة، الولايات المتحدة، سويسرا، كرواتيا، قبرص، تايوان، جزر المالديف».بينما تصدر قائمة «النطاق العريض الثابت» دولة سنغافورة بـ225.71 ميجابايت في الثانية، وجاء في المركز الثاني الصين بـ223.49 ميجابايت.ومن المركز الثالث إلى الخامس والعشرون جاء ترتيب الدول كالتالي:«تشيلي، الإمارات العربية المتحدة، هونج كونج، تايلاند، الولايات المتحدة، الدنمارك، موناكو، إسبانيا، رومانيا، ماكو، فرنسا، سويسرا، كندا، اليابان، نيوزيلندا، ليختناشتين، تايوان، هولندا، البرتغال، هنجاريا، الكويت، بنما، النرويج».واختفت مصر من قائمة الدول الأسرع في الإنترنت حول العالم، ولم تظهر في أي من التصنيفين، في المؤشر الذي أعده موقع Speedtest العالمي.