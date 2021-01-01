كلب يطلق النار على صاحبه ويقتله فى أغرب حادثة قتل..

قتل كلب بالرصاص صياداً أميركياً كان جالساً في المقعد الأمامي لمركبة بيك - اب، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، وفقا للسلطات الأمنية في ولاية كنساس الأميركية.
وكان الكلب، الذي لم يكشف عن نوعه، موجوداً السبت في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح ما أدى إلى انطلاق الرصاصة"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.
وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية والثلاثين من عمره، كان جالساً بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص.
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