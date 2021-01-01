ساعة يوم القيامة تسجل أخطر معدل وتحذر من قرب نهاية البشرية..بعد تحديثها..

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حذرت لجنة من العلماء الدوليين من تعرض البشرية لأكبر خطر حدث من أي وقت مضى، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.



وبحسب الجارديان، حددت مجلة علماء الذرة ساعة يوم القيامة عند 90 ثانية حتى منتصف الليل، وهي أقرب ساعة إلى منتصف الليل منذ إنشائها في عام 1947، لتوضيح التهديدات الوجودية العالمية في عصر الأسلحة النووية.



وقالت راشيل برونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلة علماء الذرة، إن الساعة تم تحريكها للأمام من 100 ثانية إلى 90 ثانية قبل منتصف الليل، في أخطر معدل خلال السنوات الـ 3 الماضية «إلى حد كبير يحدث ذلك بسبب المخاطر المتزايدة في الحرب في أوكرانيا».

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وتضيف: «نحن نعيش في زمن خطر غير مسبوق، وساعة يوم القيامة تعكس هذا الواقع، و90 ثانية قبل منتصف الليل هي أقرب ساعة تم ضبطها على منتصف الليل على الإطلاق، وهو قرار لا يتخذه الخبراء على محمل الجد».كما يتم تحديد عقارب الساعة كل عام من قبل مجلس العلوم والأمن في مجلة علماء الذرة بدعم من مجلس الرعاة، الذي يضم 10 من الحائزين على جائزة نوبل.وأوضح بيان مصاحب للقرار أن حرب روسيا على أوكرانيا أثارت أسئلة عميقة حول كيفية تفاعل الدول، ما أدى إلى تآكل قواعد السلوك الدولي التي تدعم الاستجابات الناجحة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية.وتابع القرار أن الأسوأ من ذلك كله، أن تهديدات روسيا المستترة باستخدام الأسلحة النووية تذكر العالم بأن تصعيد الصراع بالصدفة أو النية أو سوء التقدير هو خطر رهيب.وأضاف البيان أن احتمال خروج الصراع عن سيطرة أي شخص ما زال مرتفعًا، وأن الغزو الروسي وضع موقعي مفاعلي تشورنوبيل وزابوريزهيا في وسط منطقة حرب، في انتهاك للبروتوكولات الدولية ومخاطر إطلاق واسع النطاق للمواد المشعة.فيما أوضح ستيف فيتر، عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ السياسة العامة في جامعة ميريلاند، أنه لدى الولايات المتحدة وروسيا مصلحة مشتركة قوية في تجنب الحرب النووية وتقليل المخاطر النووية ويجب أن نكون قادرين على متابعة ذلك.مستطردًا أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد تعقد تلك الجهود، لكن من الضروري بالنسبة للمخاطر طويلة المدى للحرب النووية، والانتشار النووي، أن تكون أوكرانيا قادرة على مقاومة الغزو وصد القوات الروسية.