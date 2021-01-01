فيديو .. مقبرة توت عنخ آمون تستقبل ملكة بلجيكا

ستكون مقبرة توت عنخ آمون على موعد مع زيارة ملكية مميزة، حيث أعلنت السفارة البلجيكية بالقاهرة زيارة الملكة ماتيلد والأميرة إليزابيث لمصر خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل، حيث تزوران مقبرة توت عنخ آمون وذلك بعد 100 عام من رحلة الملكة إليزابيث البلجيكية إلى مصر تكريمًا لعلم المصريات البلجيكى وإلهامها الملكى.
وستفتتح الملكة معرضًا لزيارات الملكة إليزابيث وعلم المصريات البلجيكى فى قصر البارون، وستقوم بزيارة العديد من المواقع الأثرية فى الأقصر.
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