فيديو .. مقبرة توت عنخ آمون تستقبل ملكة بلجيكا

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صورة الخبر: مقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون


ستكون مقبرة توت عنخ آمون على موعد مع زيارة ملكية مميزة، حيث أعلنت السفارة البلجيكية بالقاهرة زيارة الملكة ماتيلد والأميرة إليزابيث لمصر خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس المقبل، حيث تزوران مقبرة توت عنخ آمون وذلك بعد 100 عام من رحلة الملكة إليزابيث البلجيكية إلى مصر تكريمًا لعلم المصريات البلجيكى وإلهامها الملكى.

وستفتتح الملكة معرضًا لزيارات الملكة إليزابيث وعلم المصريات البلجيكى فى قصر البارون، وستقوم بزيارة العديد من المواقع الأثرية فى الأقصر.

وتعد مقبرة الملك توت عنخ آمون من الأسرة الثامنة عشر ذات شهرة عالمية، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادى الملوك التى تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا.



وكان اكتشاف المقبرة الذى تم فى عام 1922 من قبل هوارد كارتر قد احتل العناوين الرئيسية فى صحف جميع أنحاء العالم وصاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التى اكتشفت بالمقبرة، وتعتبر مقبرة توت عنخ آمون وكنوزها أيقونة لمصر ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات الأثرية حتى الآن.

المصدر: youm7

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