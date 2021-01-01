تفاصيل .. هجوم بـ "سيف ساموراي" على كنيسة بإسبانيا



هجوم على كنيسة بإسبانيا هجوم على كنيسة بإسبانيا

أفادت وسائل إعلام إسبانية مساء اليوم الأربعاء، بتعرض كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، لهجوم بسلاح أبيض أودى بحياة مساعد كنسي وتسبب بإصابة كاهن بجروح.







وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة الإسبانية تمكنت من توقيف رجل.

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هجوم علي كنيسة بإسبانياوقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان: "قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل، نفذ شخص هجومًا بسلاح أبيض، فقتل شخصًا وأصاب آخرين في كنيسة سان لورنزو في ألخيسيراس، في مقاطعة قادس.. وأوقف المهاجم ووضع قيد الحجز".وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن المهاجم استخدم سيف ساموراي في الهجوم.سر الطرود المفخخة في إسبانيابعد أكثر من شهرين من بداية إرسال الطرود المفخخة للسفارة الأوكرانية في مدريد ثم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، تقترب إسبانيا من فك اللغز مع توقيف مشتبه به.ونقلت فرانس برس عن مصدر في الشرطة أن الرجل وهو "متقاعد يبلغ 74 عامًا"، أوقف في ميراندا دي إيبرو في شمال إسبانيا، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.وكان الموظف المكلّف بالشؤون الأمنية في سفارة أوكرانيا في مدريد قد أصيب بجروح طفيفة في يده اليمنى جراء فتح إحدى هذه الرسائل التي كانت موجهة إلى السفير.وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة أن رسالة مفخخة أرسلت إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحمل مواصفات "مماثلة" لتلك التي انفجرت في السفارة الأوكرانية في مدريد، وأدت إلى إصابة موظفة.وقالت الشرطة آنذاك إن ظرفا يحتوي على مواد نارية كان موجها إلى رئيس الوزراء، جرى اكتشافه وإبطاله من قبل الأجهزة الأمنية لرئاسة الحكومة في 24 نوفمبر.كما أعلنت اعتراض رسالة جديدة في قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من العاصمة مدريد.وكانت حددت الشرطة الإسبانية مصدر الطرود المفخخة التي استهدفت السفارة الأوكرانية وجهات عدة خلال اليومين الماضيين.الطرود الستة في إسبانياوكشف مصدر مطلع على التحقيق، أن الشرطة الإسبانية أعلنت أن الطرود الستة المفخخة، التي أُرسلت إلى أهداف رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية، أُرسلت على ما يبدو من مدينة بلد الوليد شمالي البلاد.شخصيات مسؤولة في إسبانياوأُرسلت الطرود إلى شخصيات وجهات، مثل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث، والسفارة الأوكرانية في مدريد، ومكاتب حكومية، وشركة للأقمار الصناعية تابعة للاتحاد الأوروبي، والسفارة الأمريكية، في الفترة ما بين 24 نوفمبر والثاني من ديسمبر الماضي.وتم إبطال مفعول معظمها، لكن موظفًا في السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة عندما انفجر أحد الطرود.وصرح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه لم يتم تحديد هوية أي شخص على أنه مرسل الطرود.سفارات أوكرانيةوقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت طرودًا دموية تحتوي على عيون حيوانات، بعد إرسال سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو على فيس بوك أن طرودًا تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزة أُرسلت إلى سفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.وقال نيكولينكو: "ندرس معنى هذه الرسائل"، مضيفًا أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الأمن في جميع السفارات والقنصليات المعنية.كما قال نيكولينكو إن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب. وقال مصدر بالسفارة في روما لوكالة "رويترز" إن أحدهم ترك فضلات بشرية أمام الباب.وأضاف نيكولينكو أن السفارة في كازاخستان تلقت تهديدًا بوجود قنبلة وهو ما لم يثبت لاحقًا. كما أوضح أن السفارة في الولايات المتحدة تلقت خطابًا يتضمن مقالًا ينتقد أوكرانيا.وأضاف أن مصدره، مثل معظم الرسائل الأخرى، كان من دولة أوروبية واحدة لكنه لم يذكر أي تفاصيل.