بكل سهولة .. طريقة عمل قرنبيط مقلي



قرنبيط قرنبيط

إذا كنتٍ تبحثين عن طريقة عمل وصفة سهلة ولذيذة لتحضيرها لأفراد أسرتك في أي وقت خلال فصل الشتاء، يمكنك الآن عمل قرنبيط مقلي في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة وجميع المكونات متوفرة في مطبخك، فلا تترددي في إسعاد أفراد أسرتك، إذ إن القرنبيط المقلي من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص في الشتاء، خاصة الأطفال وصغار السن، والقرنبيط من الأكلات المفيدة والهامة لصحة الجسم إذ يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من أجل ممارسة المهام اليومية المطلوبة منه.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، مقادير وطريقة عمل قرنبيط مقلي، والذي يعتبر من أكلات الشتاء اللذيذة.



مقادير قرنبيط مقلي

-4 أكواب ماء ساخن.

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-كوب وربع من الحليب.-ملعقة صغيرة سكر.-ملعقة كبيرة ونصف ملح.-2 ملعقة صغيرة من الكمون.-قرنبيط مقطع.-3 بيضات.-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.-كوب من البقسماط المطحون.-2 ملعقة كبيرة من النشا-3 أكواب من الزيت.طريقة عمل قرنبيط مقلي-ضعي الماء الساخن في وعاء على نار متوسطة، ثم أضيفي السكر والحليب ونصف كمية الملح والكمون، مع التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.-ضعي قطع القرنبيط فى الخليط، ثم اتركيه على النار لمدة 10 دقائق.-قومي بوضع البيض والكمية المتبقية من الحليب وكذلك الملح والكمون والفلفل الأسود، مع التقليب حتى تمتزج المكونات.-في وعاء ثاني قومي بخلط البقسماط المطحون مع النشا.-قومي بتصفية القرنبيط من الماء جيدا.-ضعي قطع القرنبيط واحدة تلو الأخرى في مزيج البيض، ثم بعد ذلك ضعيها في مزيج النشا والبقسماط.-سخني الزيت في مقلاة على النار، ثم اقلي قطع القرنبيط في الزيت حتى يتغير لونها إلى الذهبي.-صفي القرنبيط جيدا من الزيت، ويقدم بالهناء والشفاء.مقادير القرنبيط بالبشاميل-50 جرامًا من الدقيق الأبيض.-50 جرامًا من الزبدة.-3 أكواب من الحليب السائل.-نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود-نصف ملعقة صغيرة من الملح.-ثمرة قرنبيط واحدة ومقطعة.-3 حبات من الطماطم المقطعة.-ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.-كوب من الجبن الموزاريلا.طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل-ضعي الزيت في مقلاة على النار، ثم ضعي كل من قطع القرنبيط والطماطم، حتى تنضج المكونات بشكل كامل.-لعمل صلصة البشاميل قومي بتذويب الزبدة في وعاء صغير على نار هادئة، ثم ضعي الدقيق الأبيض مع التقليب باستمرار حتى لا يتكتل الدقيق.-ضعي الحليب السائل إلى مزيج الدقيق بشكل تدرجي، مع الاستمرار في التحريك.-اضيفي كل من الفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب إلى مزيج الدقيق والحليب-اتركي المزيج على نار هادئة مع التقليب باستمرار.