بهذه المشروبات .. علاج احتقان الزور في المنزل



احتقان الزور احتقان الزور

يعتبر احتقان الزور أو ما يسمى بـ التهاب الحلق، من الأمراض الموسمية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص في فصل الشتاء، خاصة أولئك الذين لديهم مناعة ضعيفة، بسبب برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في هذا الوقت من العام، ويزداد البحث عبر محرك البحث العملاق "جوجل""، عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج احتقان الزور في المنزل، بدلًا من الذهاب إلى طبيب، وبالفعل هناك أكثر من طريقة تساعد في تهدئة الأعراض، بالإضافة إلى عدد من المشروبات العشبية أيضًا، لكن في حالة عدم ملاحظة أي تحسن في الأعراض، يفضل الذهاب إلى طبيب متخصص في أقرب وقت.



وخلال السطور التالية يوضح "أهل مصر"، علاج احتقان الزور في المنزل بطرق طبيعية وفعال.



علاج احتقان الزور في المنزل

السوائل الدافئة

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تناول المشروبات الدافئة، بما في ذلك الشاي والنعناع وشوربة الدجاج، يساعد في تهدئة الحلق وتنقية الأغشية المخاطية، وهو الأمر الذي يساعد في الحفاظ على تدفق الهواء ومنع حدوث الالتهابات في الجيوب الأنفية.المحلول الملحيتساعد الغرغرة بالمحلول الملحي في تقليل التهاب الحلق، وترطيبة أيضًا، وهو الأمر الذي يساعد في علاج احتقان الزور.كل ما عليك إضافة ملعقة من الملح أو صودا الخبز إلى كوب من الماء، ثم الغرغرة بالمزيج كل ثلاث ساعات على مدار اليوم، للحصول على أفضل نتيجة.الرطوبة والبخاريساعد أخذ حمام ماء ساخن مع زيادة كمية البخار في تنظيف الحلق وعلاج الالتهابات، إذ إن البخار يساعد في تخفيف المخاط ويرطب الحلق.الراحةينصح الأطباء المرضى بضرورة الراحة التامة، إذ إنها تساعد بشكل كبير في سرعة الشفاء والسيطرة على الأعراض.مشروبات لعلاج احتقان الزورالماء والعسليعتبر الماء الدافئ المضاف إليه عسل طبيعي، من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في علاج احتقان الزور، إذ إن هذا المزيج يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الالتهابات.البابونجيحتوي البابونج على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، والأعراض المرتبطة بها، بما في ذلك احتقان الزور والكحة، كما أنه يساعد في تعزيز جهاز المناعة للوقاية من الأمراض الموسمية المنتشرة في الشتاء.احتقان الزور احتقان الزورالنعناعيحتوي النعناع على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد في علاج وتهدئة الالتهابات، وطرد البلغم وعلاج السعال.الزنجبيليحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من الخصائص المضادة للفيروسات، وهو الأمر الذي يجعله من أفضل المشروبات العشبية التي تساعد في علاج احتقان الزور.