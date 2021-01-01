بالكوسة والحمص والعيش المقرمش .. طريقة عمل طبق العدس



طريقة عمل طبق العدس طريقة عمل طبق العدس

العدس والكوسة من الأكلات الغنية بالفيتامينات التي تمد الجسم بالعديد الطاقات والحديد، أيضًا هي من الأطعمة التي يمكن تناولها في الشتاء لكي تساعد على التدفئة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة العدس بالكوسة والحمص والعيش المحمص



طريقة عمل شوربة العدس : مكونات:

250 جرام من العدس مغسول ومصفي من الماء





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كوب حمص مسلوق3 حبات طماطم مقطعة2 ثمرة جزر مقطع شرائح2 ثمرة بصل مقطع شرائح3 فصوص ثوم1 ثمرة بطاطس مكعبات2 ثمرة كوسه شرائحملح وفلفل اسود وتوابلخبز محمصطريقة تحضر شوربة العدس :في وعاء عميق ضيفي العدس، والطماطم والبصل والثوم والكوسة والبطاطس والجزرثم أتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقةثم أتركي العدس يبردثم قومي بضربه جيدا في الخلاطثم قومي بتصفية العدس جيدا بمصفاهونعيده إلى الوعاء مرة أخري على نار هادئةثم ضيفي الحمص والملح والتوابلوأتركيه على النار لمدة 10 دقائقثم حضري أطباق وضيفي العدس مع الحمص وزيني الأطباق بالخبز المحمص.يمكن تناول السلطة الخضراء مع طبق العدس، وطبق الأرز الأبيض، يمكن عمل طبق من البصل المخلل بالليمون، وأيضًا أحرصي على تناول العيش المحمص وقطع الليمون ، من الممكن تناول عصائر على حسب الرغبة ، يمكن أيضًا تناول ليمون نعناع، أو عصير الجوافة والفراولة