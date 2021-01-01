بالكوسة والحمص والعيش المقرمش .. طريقة عمل طبق العدس

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طريقة عمل طبق العدس

العدس والكوسة من الأكلات الغنية بالفيتامينات التي تمد الجسم بالعديد الطاقات والحديد، أيضًا هي من الأطعمة التي يمكن تناولها في الشتاء لكي تساعد على التدفئة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل شوربة العدس بالكوسة والحمص والعيش المحمص

طريقة عمل شوربة العدس : مكونات:
250 جرام من العدس مغسول ومصفي من الماء

كوب حمص مسلوق

3 حبات طماطم مقطعة

2 ثمرة جزر مقطع شرائح

2 ثمرة بصل مقطع شرائح
3 فصوص ثوم

1 ثمرة بطاطس مكعبات

2 ثمرة كوسه شرائح

ملح وفلفل اسود وتوابل

خبز محمص

طريقة تحضر شوربة العدس :
في وعاء عميق ضيفي العدس، والطماطم والبصل والثوم والكوسة والبطاطس والجزر

ثم أتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة

ثم أتركي العدس يبرد

ثم قومي بضربه جيدا في الخلاط

ثم قومي بتصفية العدس جيدا بمصفاه

ونعيده إلى الوعاء مرة أخري على نار هادئة

ثم ضيفي الحمص والملح والتوابل

وأتركيه على النار لمدة 10 دقائق

ثم حضري أطباق وضيفي العدس مع الحمص وزيني الأطباق بالخبز المحمص.

يمكن تناول السلطة الخضراء مع طبق العدس، وطبق الأرز الأبيض، يمكن عمل طبق من البصل المخلل بالليمون، وأيضًا أحرصي على تناول العيش المحمص وقطع الليمون ، من الممكن تناول عصائر على حسب الرغبة ، يمكن أيضًا تناول ليمون نعناع، أو عصير الجوافة والفراولة

المصدر: youm7

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