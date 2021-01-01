تعرف عليها .. أخطاء يجب تجنبها عند حفظ الطعام

يلجأ الجميع لاستخدام الثلاجة لحفظ الطعام سواء المطبوخ أو النيء، أو الخضراوات والفاكهة، ويرى أنها الطريقة المناسبة لحفظ أي نوع من الطعام، إلا أنه يلاحظ فساد الطعام في وقت قليل، أو أصبح شكله غير مناسب للأكل، ويأتي ذلك نتيجة للطريقة الخاطئة التي تم حفظ الطعام بها، سواء بطريقة تغليفه أو حفظه في مكان غير مناسب له، وهذا ما يتسبب في هدر المال والوقت، ولذا يستعرض اليوم السابع الأخطاء التي يجب تجنبها عند تخزين وحفظ الطعام، وذلك وفقا لموقع "realsimple".
استخدام الأرفف الخاطئة
يعتقد الكثيرون أن كل مكان في الثلاجة مناسب لحفظ كل الأطعمة، ويمكن وضع الطعام أيًا كان نوعه أو طريقة طهيه، في أي مكان بها، وهذا تفكير خطأ، فالخضراوات يجب وضعها في الأدراج، واللحوم النية في الرف الأخير من الأسفل، والأطعمة التي لم يتم نضجها في أسفل الثلاجة، والجبن في الرف الأوسط والمعلبات في الأبواب.
تخزين الطعام مكشوفا
يعتقد البعض أنه طالما وضع الطعام في الثلاجة فهو بذلك آمن ولا يصاب بأي أضرار، ولكن التخزين دون التغليف يؤدي إلى انتقال البكتريا إليه، ويفضل تغطية العبوات بأغطية محكمة، أو بلف الطبق أولا باسترتش واق، أو بورق ألومنيوم، ومن ثم الغطاء، ووضعه بالثلاجة.
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