واظب عليها .. كلمات كان يرددها النبي كل يوم الصبح



الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك 10 كلمات كان يستقبل بهم النبي صباحه كل يوم.



وأضاف “مرزوق”، ، عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ث?ث مرات، فإنه ? يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي وأذن لي بذكره.



10 كلمات كان يرددهم النبي كل يوم الصبح

( الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورد علي روحي وأذن لي بذكره).



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قال الإمام الترمذي : وفي الباب عن جابر، وعائشة، وحديث أبي هريرة حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث وقال: فلينفضه بداخلة إزاره، هذا وقد ورد عند ابن السني بلفظ ( إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره).1) رَبِّ اغْفرْ لي.2) الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور.3) الحمدلله الذى عافاني فى جسدي ورد عني روحي وأذن لي بذكره .4) لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير، سُـبْحانَ اللهِ، والحمْـدُ لله ، ولا إلهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلا حَولَ وَلا قوّة إلاّ باللّهِ العليّ العظيم.5) يارب توكلت عليك6) ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري7) يارب احتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه8) اللهم انى استودعتك نفسي وعائلتي واهلي واحبتي فاحفظهم لي حفظا يليق بعظمتك