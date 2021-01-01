عبر هذا الرابط .. نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة حلوان



جامعة حلوان جامعة حلوان

تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 حتي نهاية الشهر الجاري وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب باقرب وقت و بدء اجازة منتصف العام الدراسي .



و كشفت ادارة جامعة حلوان بدء اعمال تصحيح الامتحانات من اليوم الاول لامتحانات الفصل الدراسي الاول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لاعلان نتائج الامتحانات فى اقرب وقت



كما كشفت ادارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني بالكلية و يمكن الاطلاع عليها عبر الضغط هنا

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و يمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الاول عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني لكل كلية و تسجيل الدخول بأستخدام رقم الجلوس و اسم الطالب .و قد نوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لتجنب حجبها .و قد فعلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة و مواكبة للتحول الرقمي .