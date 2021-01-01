عبر هذا الرابط .. نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة حلوان

تواصل كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 حتي نهاية الشهر الجاري وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، للاستعداد لإعلان النتائج للطلاب باقرب وقت و بدء اجازة منتصف العام الدراسي .
و كشفت ادارة جامعة حلوان بدء اعمال تصحيح الامتحانات من اليوم الاول لامتحانات الفصل الدراسي الاول لرصد الدرجات لحظة بلحظة لاعلان نتائج الامتحانات فى اقرب وقت
كما كشفت ادارة جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني بالكلية و يمكن الاطلاع عليها عبر الضغط هنا
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