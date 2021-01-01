

بيتزا البيبروني الحلزونية بيتزا البيبروني الحلزونية

طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية، هي من الوصفات السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني وهي من الأكلات الإيطالية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 فرد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية:

1 باوند عجين بيتزا، في درجة حرارة الغرفة

2 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

2 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر

6 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

4 أوقية بيبروني

4 أوقية جبن موزاريلا

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طريقة عمل لفائف بيتزا البيبروني الحلزونية:- يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت.- نفرد العجين على هيئة مستطيل على لوح تقطيع كبير مرشوش قليلًا بالدقيق.- نخلط بودرة الثوم مع البقدونس وجبن البارميزان ورقائق الفلفل الأحمر في وعاء صغير، ونرش حوالي نصف مزيج التوابل فوق العجين.- نرش جبن الموزاريلا على نصف العجينة ثم نضع فوقها البيبروني. إذا كنت تستخدمين قطع بيبروني صغيرة، يمكنك تركها كاملة. إذا كنت تستخدمين بيبروني كبيرة، ستحتاجين إلى تقطيعها إلى أرباع.- نقوم بثني جانب العجين الفارغ من البيبروني إلى الجانب الآخر، مع تغطية الحشو.- نستخدم سكين حاد أو قطاعة بيتزا لتقطيع العجين إلى شرائح رقيقة، ستحصلين على 12 شريحة من باوند واحد من العجين. ونلف الشرائط عدة مرات، و نضغطها الأطراف لأسفل لإبقائها مغلقة.- وندهن وجه اللفائف بزيت الزيتون، ونرشها بمزيج التوابل.- نضع اللفافات على صينية الفرن المفروشة ورقة البرشمان، مع وضع الجانب المتبل لأسفل.- ندهن الجانب الآخر من اللفافات بزيت الزيتون، ونرش بمزيج التوابل أيضاً.- نخبز لمدة 8 - 10 دقائق أو حتى يصبح لونها ذهبياً.- تقدم مع صلصة المارينارا أو صوص الرانش.