تعرف على فوائد السبانخ الغذائية



السبانخ السبانخ

تتوفر أنواع مختلفة من الخضار في فصل الشتاء، واستهلاك الخضار له فوائد صحية لا حصر لها.



وتم العثور على جميع العناصر الغذائية الأساسية في الخضار، وهي المسئولة عن تحسين أداء الجسم، وتعتبر السبانخ إحدى هذه الخضراوات الرائعة في فصل الشتاء، والتي لها فوائد صحية مختلفة، ويقال إنها مخزن للحديد والكالسيوم.



فوائد تناول السبانخ

تعتبر السبانخ، وهي منخفضة السعرات الحرارية، غذاءً خارقا، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء، وهذا هو السبب في كونها غذاءً رائعًا لفقدان الوزن، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم، فهي تقوي العظام، ولاحتوائها على فيتامين أ، فهي نبات جيد للعينين.

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في حالة نقص الحديد في الجسم، ينصح بتناول أشياء غنية بالحديد مثل السبانخ، لكن السؤال هو: هل يمكن علاج فقر الدم بمجرد تناول السبانخ؟ وفقًا لشيخا أغاروال شارما، مديرة Fat to Slim وأخصائية التغذية، هناك بالفعل بعض الأشياء التي عند تناولها مع السبانخ، تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أسرع وأكثر، دعنا نعرف كيف.فوائد السبانخوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من السبانخ على 3.72 ملليجرام من الحديد، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والكالسيوم والفيتامينات A وE، وكل هذه العناصر ضرورية لأجزاء مختلفة من الجسم.ما كمية الحديد الموجودة في السبانخ؟وفقًا لتقرير في Healthline، فإن تناول السبانخ بانتظام له العديد من الفوائد الصحية وهي منخفضة جدًا في السعرات الحرارية.من حيث الحديد، يحتوي حوالي 3.5 أوقية (100 جرام) من السبانخ الخام على 2.7 ملليجرام من الحديد، وهو ما يمثل 15% من الاحتياجات اليومية من الحديد.هل الحديد الموجود في السبانخ كافٍ للجسم؟تعتقد شيخة أن الحديد الموجود في السبانخ ليس من الهيم، والذي يتم امتصاصه في الأمعاء بشكل عام أقل من الحديد الهيم من المصادر الحيوانية.يتم امتصاص 2% فقط من الحديد الموجود في السبانخ، مقارنة بحوالي 15-35% من الحديد الموجود في اللحوم، ثانيًا، مستوى حمض الأكساليك في السبانخ مرتفع جدًا، وهذا الحمض، الموجود بشكل طبيعي في الخضار، يرتبط بالحديد ويمنع امتصاصه في الأمعاء.كيف تستهلك السبانخ؟وأشارت شيخة إلى أن السبانخ المطبوخة والنيئة لها فوائد غذائية مختلفة وغنية بخلاف الحديد، وهي منخفضة للغاية في السعرات الحرارية.تحتوي السبانخ الخام على نسبة عالية من فيتامين C، بينما تحتوي السبانخ المطبوخة على نسبة عالية من حمض الفوليك، لهذا السبب يجب ألا تأكل السبانخ أبدًا بنفس الطريقة، في بعض الأحيان يمكنك صنع الخضار، وأحيانًا يمكنك تناولها نيئة على شكل سلطة.ما نأكله مع السبانخ سيزيد من الدميمكن أن تساعد معرفة ما تأكله وما لا تأكله مع السبانخ على زيادة امتصاص الحديد، يجب أن تؤخذ السبانخ جنبًا إلى جنب مع عناصر الحديد مثل فيتامين “سي”.يمكنك تحضير السبانخ بالكاري عن طريق خلط الخضار مثل الفلفل والطماطم والبروكلي والملفوف والبطاطا البيضاء والبازلاء وما إلى ذلك.