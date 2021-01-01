تدعم سامسونج كاميرة هاتف Galaxy S23 Ultra بآداء أفضل في التكبير



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل مميزات هاتف Galaxy S23 Ultra المرتقب، ولقد أكدت تفاصيل جديدة على أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بآداء أفضل في ميزة التكبير.



قد لا يطرأ أي تغيير على مستشعرات كاميرة Galaxy S23 Ultra التي تستهدف التكبير عن إصدار العام الماضي 22 Ultra، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على التحسينات المقدمة من سامسونج في تقنية التكبير هذا العام.



ويوضح مصدر التسريبات أن هاتف Galaxy S23 Ultra لن يأتي بأي تغيير في عدسات telephoto وperiscope عن إصدار العام الماضي، بينما تأتي الترقية في المستشعر الرئيسي الجديد والمميز بدقة 200 ميجا بيكسل، ومستشعر كاميرة السليفي المميز بدقة 12 ميجا بيكسل.

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ولقد إستعرضت التسريبات المصورة التي نشرت على منصة تويتر مقارنة بين تقنية التكبير بكاميرة Galaxy S22 Ultra وأيضاً التكبير بكاميرة Galaxy S23 Ultra.أيضاً يوضح مصدر التسريبات أن الصور توضح ميزة التكبير حتى 10 و30 مرة، وعند مقارنتها بآداء S22 Ultra يمكن ملاحظة التحسينات في آداء التكبير.من جانب أخر أشارت التقارير السابقة إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي بمستشعر رئيسي ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F1.7، مع دعم ميزة التثبيت البصري، وتركيز تلقائي Super QPD.ويأتي مستشعر Sony IMX564 بتحسينات عن الإصدار السابق في الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما لا يطرأ تغيير على كاميرات telephoto المميزة بدقة 10 ميجا بيكسل والتي تشمل مستشعر IMX754 يدعم التكبير حتى 3 مرات، ومستشعر IMX754 الذي يدعم التكبير حتى 10 مرات.