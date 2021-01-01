تؤكد تسريبات من أمازون على موعد حدث OnePlus 11R 5G في 7 من فبراير



OnePlus 11R 5G OnePlus 11R 5G

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من أمازون عن خطط وان بلس للإعلان عن OnePlus 11R 5G في الحدث المقرر عقده في 7 من فبراير.



تستعد شركة OnePlus للإعلان عن OnePlus 11 5G وسماعة Buds Pro 2 اللاسلكية في السوق الهندي في 7 من فبراير، ولقد أشارت بعض الشائعات إلى خطط وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus 11R 5G أيضاً، ولقد أكدت تسريبات مصورة جاءت من أمازون على هذه التفاصيل.



ويوضح الإعلان التشويقي الذي رصد في أمازون أن OnePlus 11R 5G يتم تسويقه بشعار “The Shape of Power”، إلا أن وان بلس لم تؤكد بشكل رسمي على خططها لإطلاق هذا الإصدار في الحدث المرتقب.

قد يعجبك أيضا...

وتشير بعض التسريبات الأخرى إلى أن هاتف OnePlus 11R 5G سينطلق للسوق الصيني بعنوان OnePlus Ace 2.المواصفات المتوقعة لهاتف OnePlus 11R 5Gتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وتصميم منحني في حواف الشاشة، كما تدعم الشاشة جودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، وينطلق بواجهة OxygenOS 13 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، وذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1.ويدعم OnePlus 11R 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر يتراوح بين 429 إلى 490 دولار تقريباً، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر يتراوح بين 490 إلى 552 دولار.