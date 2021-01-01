تعلم كيفية استخدام تطبيق الطقس على جهاز «آيفون»



تطبيق الطقس تطبيق الطقس

يحتوي جهاز آيفون IPHONE الخاص بك، على خريطة مخفية للطقس، تخبرك بدقة متى وأين ستسقط الأمطار، بل ويمكنك أيضًا، معرفة متى سيكون المطر في أسوأ حالاته في منطقتك المحلية، وعلى مدار اليوم.



يتطلب تطبيق الطقس في آيفون بعض المعلومات من مستخدميه للمساعدة في أن يكون أكثر دقة.



يعتمد تطبيق الطقس على نماذج المحاكاة التي تستخدم البيانات التاريخية للتنبؤ بدرجات الحرارة والرطوبة وأنماط الرياح والأمطار.

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ويُنصح مستخدمو آيفون بإعطاء خدمات الموقع الخاصة بهم قيد التشغيل، وسيساعد هذا في التأكد من أن التطبيق المدمج يعرف المنطقة الدقيقة التي يتنبأ بالطقس فيها.ووفقًا لموقع ذا صن لمنح التطبيق حق الوصول إلى موقعك، افتح تطبيق الإعدادات على آيفون، ثم انقر فوق الطقس> الموقع> السماح بالوصول إلى الموقع> أثناء استخدام التطبيق> قم بتشغيل خيار الموقع الدقيق.تحديد خيار "أثناء استخدام التطبيق" يعني أن التطبيق لن يكون قادرًا على تتبع موقعك عندما لا تستخدمه، بعد ذلك، افتح تطبيق الطقس وتأكد من أنه يمنحك نتائج تنبؤ عن "موقعي".يجب على مستخدمي آيفون أيضًا التأكد من تشغيل إشعاراتهم الخاصة بتطبيق Weather - للمساعدة في معرفة حالة الطقس، سيُذكّر التطبيق المستخدمين بـ "الحصول على إشعارات عند بدء هطول الأمطار أو تساقط الثلوج أو توقفها بالقرب منك، لتشغيل الإشعارات الخاصة بالتطبيق، أو للتحقق مما إذا كانت قيد التشغيل، توجه إلى إعدادات آيفون، افتح الإعدادات> الإشعارات> نمط الإخطار> حدد تطبيق الطقس> السماح بالإشعارات.