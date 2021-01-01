تتخلى مايكروسوفت عن نسخة من "ويندوز" يستخدمها الملايين

أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن مايكروسوفت بدأت تتخلى تدريجيا عن نسخة شهيرة من أنظمة "ويندوز" يعتمدها ملايين مستخدمي الحواسب حاليا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "مايكروسوفت قررت التخلي بالتدريج عن أنظمة Windows 10، واعتبارا من آخر يناير الجاري لن يتمكن مستخدمو الحواسب من شراء نسخ هذه الأنظمة، بل ستتوفر لهم نسخ Windows 11 الأحدث".
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن مايكروسوفت، اعتبارا من أول فبراير القادم، ستتوقف عن تقديم الدعم البرمجي لأنظمة Windows 10، أو طرح تحديثات لبرامج تلك الأنظمة، لكنّها ستستمرّ بتقديم الدعم الأمني لهذه الأنظمة حتى أكتوبر عام 2025 كما كانت قد أشارت سابقا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!