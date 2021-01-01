مايكروسوفت ترصد "استثمارا ضخما" في OpenAI..لمنافسة غوغل..



مايكروسوفت مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستزيد استثمارها في "OpenAI"، المالكة لـ"ChatGPT"، حيث تمهد الطريق لمزيد من المنافسة مع منافستها غوغل المملوكة لشركة "ألفابت".



وقال عملاق البرمجيات في تدوينة: "اليوم، نعلن المرحلة الثالثة من شراكتنا طويلة الأجل مع أوبن إيه.آي من خلال استثمار متعدد الشرائح وبعدة مليارات الدولارات لتسريع طفرات الذكاء الاصطناعي لضمان مشاركة هذه الفوائد على نطاق واسع مع العالم".



ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق على شروط الاستثمار الأخير، الذي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن قيمته تبلغ 10 مليارات دولار.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتفاقية الجديدة لعملاق التكنولوجيا تأتي ضمن المرحلة الثالثة من شراكة متنامية مع شركة "OpenAI"، ومقرها سان فرانسيسكو، والتي بدأت باستثمار قيمته مليار دولار في عام 2019.وأوضحت أن الشراكة ستساهم في تعزيز روبوت المحادثة "ChatGPT" الشهير من خلال تزويد OpenAI بالموارد اللازمة.ChatGPTتمتلكه شركة OpenAI، التي بدأت كشركة أبحاث ذكاء اصطناعي غير ربحية في ديسمبر 2015.يعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من المستثمرين والمشاركين في تأسيس "أوبن إيه.آي".يتصدر ChatGPT، منذ عدة أيام، عناوين الصحف والمجلات.نجح الروبوت في اجتياز بعض الاختبارات المهنية الأكثر صعوبة في أميركا.سيجتاز قريبا اختبارات متقدمة جدا، مثل امتحان الترخيص الطبي للولايات المتحدة.يعتمد البرنامج على الذكاء الاصطناعي، للإجابة على أسئلة المستخدم بطريقة إبداعية وكتابة مقالات وأبحاث ودراسات وتحليل النصوص، وغيرها من الخدمات المتطورة.