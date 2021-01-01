ستنتج بي إم دبليو سيارات كهربائية ببطاريات الحالة الصلبة



بي إم دبليو بي إم دبليو

تستعد بي إم دبليو للبدء بإنتاج السيارات الكهربائية بكميات تجارية مدعمة بتقنية خلايا الحالة الصلبة بعد توسيع صفقتها مع شركة أمريكية.



منحت الصفقة الموسعة بين بي إم دبليو وSolid Power ترخيصاً للشركة في مجال البحث والتطوير حتى تتمكن من بدء الإنتاج في مركز بالقرب من ميونيخ. وفي حديثه صحيفة أوروبية قال رئيس قسم البحث والتطوير في بي إم دبليو، بيتر لامب، أنهم سيبدؤون بإنتاج الخلايا في النصف الأول من هذا العام بهدف تطوير خلايا بطارية كبيرة بما يكفي لاختبارها من أجل طرح التقنية في سيارات موديل عام 2025.



من ناحية أخرى، استثمرت بي إم دبليو لأول مرة في سوليد بور عام 2017 في نفس الوقت الذي استثمرت فيه شركة فورد في الشركة الناشئة، وتخطط سوليد بور لإنتاج ما يصل إلى 15,000 خلية بطاريات كبيرة الحجم تعتمد على الكبريتيد سنوياً وستعمل مع شركاء متعددين لإنتاج بطاريات على نطاق تجاري واسع بما يكفي لتزويد شركات صناعة السيارات بالتقنية.