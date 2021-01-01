تتحول نيسان كيكس لحذاء عملاق في حملة تسويقية!

آخر الأخبارأخبار السيارات › تتحول نيسان كيكس لحذاء عملاق في حملة تسويقية!

صورة الخبر: نيسان كيكس
نيسان كيكس

تحولت نيسان كيكس لبطلة حملة تسويقية لأحذية شركة New Balance الرياضية حيث تظهر نسخة خاصة من السيارة كحذاء ضخم.

تلقت النسخة الخاصة من كيكس e-Power 4WD تغليف خارجي كامل يغطي نوفذ السيارة حتى لتبدو كنسخة عملاقة من New Balance 327، وتقدم الحملة التسويقية لمتابعي الشركة على منصات التواصل الاجتماعي فرص للربح عند إعادة مشاركة منشور نيسان.

يبدو أن نيسان ستقدم 327 نسخة من الحذاء كهدايا للفائزين، ونتوقع أنها ستقدم على الأقل نسخة واحدة من السيارة وإن كان ذلك غير واضح في الترجمة الآلية لصفحتها اليابانية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تتحول نيسان كيكس لحذاء عملاق في حملة تسويقية!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69825

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager