تتحول نيسان كيكس لحذاء عملاق في حملة تسويقية!



نيسان كيكس نيسان كيكس

تحولت نيسان كيكس لبطلة حملة تسويقية لأحذية شركة New Balance الرياضية حيث تظهر نسخة خاصة من السيارة كحذاء ضخم.



تلقت النسخة الخاصة من كيكس e-Power 4WD تغليف خارجي كامل يغطي نوفذ السيارة حتى لتبدو كنسخة عملاقة من New Balance 327، وتقدم الحملة التسويقية لمتابعي الشركة على منصات التواصل الاجتماعي فرص للربح عند إعادة مشاركة منشور نيسان.



يبدو أن نيسان ستقدم 327 نسخة من الحذاء كهدايا للفائزين، ونتوقع أنها ستقدم على الأقل نسخة واحدة من السيارة وإن كان ذلك غير واضح في الترجمة الآلية لصفحتها اليابانية.