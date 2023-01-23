يستعرض وزير الصناعة سبل تنمية وتطوير القطاع لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدى، حيث إستعرض اللقاء فرص ومقومات تنمية وتطوير القطاع وبما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات بالاسواق الاقليمية والعالمية ، كما تناول اللقاء عدد من التحديات التى تواجه القطاع وبحث سبل ايجاد حلول عاجلة لها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية .
حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزير للشئون الفنية وعلى خزاعى مستشار الوزير للاتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية والسيد أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والدكتور محمد لبيب معاون الوزير للسياسات التجارية.
وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج تعد أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومى والتى تساهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلاً عن كونه احد القطاعات التي حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضى رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!